मुकेश अंबानी अंदर पहुंचे, बाहर साड़ी पहनकर पहुंचीं नीता, 61 की उम्र में सादगी से जीता सबका दिल

नारी डेस्क: मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में इस बार अंबानी परिवार का नया अंदाज़ देखने को मिला। जहां मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के साथ पहले ही अंदर पहुंच चुके थे, वहीं कुछ देर बाद जब नीता अंबानी बाहर नजर आईं तो उनका साड़ी वाला लुक देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया।

सादगी और ग्रेस का अद्भुत संगम नीता अंबानी की आइवरी साड़ी

नीता अंबानी हमेशा अपनी सादगी और क्लासी फैशन से लोगों का दिल जीतती हैं। इस इवेंट में उन्होंने आइवरी टोन की बेहद खूबसूरत, सिंपल लेकिन रॉयल साड़ी पहनी। इस हल्के रंग की साड़ी ने नीता की स्किन और पर्सनालिटी को और निखार दिया। साड़ी पर हल्की-फुल्की चिकनकारी और सुंदर बॉर्डर का काम किया गया था, जिससे लुक एकदम एलीगेंट और रिच बन गया। पल्लू पर की गई बारीक एम्ब्रॉयडरी ने साड़ी में ग्रेस और शाइन दोनों जोड़ दिए। 61 साल की उम्र में भी नीता जितनी शालीन और ग्लैमरस दिखीं, देखने वाले बस "वाह" कह उठे।

ब्लाउज का डिजाइन—क्लासी और इवेंट-परफेक्ट

नीता ने स्लीवलेस की बजाय हाफ-स्लीव्स वाला ब्लाउज पहना, जिसमें धागे से सुंदर एम्ब्रॉयडरी और हल्का-सा सीक्वेंस वर्क था। यह ब्लाउज साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट मैच कर रहा था। राउंड नेकलाइन और क्रॉप हेम ने उनके पूरे लुक को और भी अपीलिंग बना दिया।

जूलरी ने बढ़ाया लुक का रॉयल टच

नीता अंबानी फैशन और जूलरी दोनों में बैलेंस का कमाल दिखाती हैं।

इस बार उन्होंने-

कानों में सुंदर डायमंड इयररिंग्स

गले में पर्ल नेकपीस

हाथों में क्लासी गोल्ड कड़े

पहने थे, जिन्होंने उनके पूरे लुक को लग्जरी और पारंपरिक टच दिया।

पोटली बैग बना लुक का हाइलाइट

उनके हाथ में आइवरी कलर का पोटली बैग भी नजर आया, जिसमें गोल्डन धागे का खूबसूरत काम और सीक्वेंस वर्क था। यह बैग उनके आउटफिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा था।

इवेंट से बाहर निकले मुकेश और नीताथामे एक-दूजे का हाथ

हालांकि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अलग-अलग पहुंचे थे, लेकिन इवेंट के बाद जब वे एक साथ बाहर आए, तो उनका साथ चलना, हाथ पकड़ना और मुस्कुराते हुए कैमरों की ओर देखना सबके दिल जीत गया। कपल की ये झलक देखते ही फोटोग्राफर्स ने तुरंत तस्वीरें क्लिक करनी शुरू कर दीं। एक बार फिर अंबानी कपल अपनी सादगी, क्लास और एलीगेंस के कारण सुर्खियों में आ गया।

वेडिंग सीज़न में लें इंस्पिरेशन

नीता अंबानी का यह साड़ी वाला लुक उन सभी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जो शादी और फंक्शन्स में क्लासी लेकिन सिंपल लुक कैरी करना चाहती हैं। सच्ची सुंदरता सिर्फ मेकअप या महंगे आउटफिट में नहीं, बल्कि स्टाइल और सादगी में भी होती है और नीता अंबानी ने यह फिर साबित कर दिया।





