आलिया भट्ट को सता रही अपनी बेटी की परवरिश की चिंता, सद्गुरु से मांगी मदद

नारी डेस्क: आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ने हाल ही में चेन्नई में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें आलिया उनसे अपनी बेटी, राहा कपूर की परवरिश को लेकर सलाह मांगती हुई नजर आ रही हैं। सद्गुरु ने उन्हें समझाया कि एक अभिभावक के तौर पर उन्हें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए।

Truly excited to see Sadhguru ji and alia Bhat’s full conversation pic.twitter.com/mCJF3pm0r9 — SgInclusive (@SgInclusivess) March 27, 2026



सद्गुरु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे आलिया के साथ अपना सेशन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक और वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें आलिया उनसे पूछती हैं- "अगर कोई माता-पिता इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या वे एक अच्छे माता-पिता बन पा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे?" वे हंसते हुए जवाब देते हैं- "जो माता-पिता परेशान रहते हैं, वे अच्छे माता-पिता नहीं होते।" जब दर्शक हंसने लगते हैं, तो आलिया अपना सिर पीछे की ओर झुकाते हुए जवाब देती हैं, "मुझे नहीं लगता कि आप इसमें से चिंता को पूरी तरह से हटा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप भी इस बात को मानेंगे।"



सद्गुरु ने इस बातचीत की तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं और लिखा- "आलिया भट्ट ने JITO चेन्नई प्लस (जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन) द्वारा आयोजित एक शानदार बातचीत में सद्गुरु के साथ हिस्सा लिया।" चेन्नई के एक इवेंट प्लानर ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें आलिया और सद्गुरु अपने सेशन से पहले बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। एक और वीडियो से पता चलता है कि यह बातचीत चेन्नई के 'द लीला पैलेस' में हुई थी। आलिया पिछली बार 2024 की फ़िल्म 'जिगरा' में नज़र आई थीं, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था और जिसमें वेदांग रैना उनके को-स्टार थे। वह जल्द ही YRF की अगली स्पाई फ़िल्म 'अल्फ़ा' में शरवरी और बॉबी देओल के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा, उनके पास रणबीर और विक्की कौशल के साथ 'लव एंड वॉर' भी पाइपलाइन में है।

