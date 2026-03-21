एक्शन स्टार नॉरिस का 86 साल की उम्र में निधन, अक्षय कुमार ने लिखा इमोश्नल पोस्ट

नारी डेस्क: एक्टर चक नॉरिस इस दुनिया में नहीं रहे, उनका 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह 'वॉकर टेक्सास रेंजर' में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे और अपनी मार्शल आर्ट की वजह से मशहूर हुए थे। एक्टर के परिवार ने नॉरिस के इंस्टाग्राम हैंडल के ज़रिए उनके निधन की खबर दी। उनके जाने सेबॉलीवुड के साथ- साथ बॉलीवुड भी गहरे सदमे में है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने भी चक नॉरिस को श्रद्धांजलि दी है।



एक्टर के परिवार ने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा- "बहुत भारी मन से हमारा परिवार यह खबर साझा कर रहा है कि कल सुबह हमारे प्यारे चक नॉरिस का अचानक निधन हो गया। हालांकि हम उनके निधन के हालात को निजी रखना चाहेंगे, लेकिन कृपया जान लें कि उस समय उनके आस-पास उनका परिवार मौजूद था और वे पूरी तरह शांत थे।" उनके परिवार ने आगे कहा, "दुनिया के लिए वे एक मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और ताकत की निशानी थे। हमारे लिए वे एक समर्पित पति, एक प्यार करने वाले पिता और दादा, एक बेहतरीन भाई और हमारे परिवार की जान थे।"



X हैंडल पर अक्षय कुमार ने अपनी ज़िंदगी में चक नॉरिस की भूमिका को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अनुशासन जैसी खूबियों को अपनाने में मदद की। अक्षय कुमार ने लिखा- "एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बड़े होते हुए, चक नॉरिस को 'वे ऑफ़ द ड्रैगन', 'मिसिंग इन एक्शन' और कई दूसरी फ़िल्मों में देखना सिर्फ़ मनोरंजन नहीं था... यह एक सीख थी। जो अनुशासन, ताक़त और वह सहज नियंत्रण वह पर्दे पर दिखाते थे, वह मेरे साथ रह गया। उस प्रेरणा के लिए आभारी हूं जिसने मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा गढ़ा।"

इससे पहले, सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अभिनेता चक नॉरिस के निधन पर शोक व्यक्त किया था। अभिनेता ने चक नॉरिस के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उनके साथ की एक पुरानी तस्वीर साझा की। दोनों कलाकारों ने फ़िल्म 'द एक्सपेंडेबल्स 2' में साथ काम किया है। दिवंगत अभिनेता के पास कराटे, ताइक्वांडो, तांग सू डो, ब्राज़ीलियाई जिउ-जित्सु और जूडो में ब्लैक बेल्ट थे। इसी पृष्ठभूमि की वजह से उन्हें 'Return of the Dragon' (जिसे 'The Way of the Dragon' भी कहा जाता है) जैसी फ़िल्मों में भूमिकाएं मिलीं, जिसमें वे ब्रूस ली के साथ नज़र आए थे। कई एक्शन फ़िल्मों में काम करने के बाद, उन्हें CBS के क्राइम ड्रामा 'Walker Texas Ranger' में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने नौ सीज़न तक Texas Ranger Division के एक सदस्य की भूमिका निभाई।