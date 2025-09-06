आखिर किस वजह से उड़ गई रश्मिका की नींद? एक्ट्रेस ने किया चौकाने वाला खुलासा

नारी डेस्क : रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा है। बता दें की हाल ही में रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने फ्लाइट के अनुभव के बारे में खुलासा किया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि किस वजह से उनकी नींद उड़ जाती है और उन्हें रोजमर्रा में छोटे-छोटे फैसले लेना कितना मुश्किल लगता है।

रश्मिका की उड़ी नींद

रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फ्लाइट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सुबह 3:50 की उड़ानें सबसे खराब होती हैं। उन्होंने कहा, यह न तो पूरी तरह रात है और न ही सुबह। इस समय उड़ानें मेरी नींद और आराम दोनों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आगे बताया कि फ्लाइट के दौरान उन्हें यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि दो घंटे सोना चाहिए और फिर काम करना चाहिए। वरना बहुत बीमार और सुस्त महसूस करूंगी, या जागकर काम करना चाहिए और पूरा दिन खत्म करना चाहिए। (फिर भी मैं बहुत सुस्त रहूंगी) और फिर सोना चाहिए। रश्मिका ने इस पोस्ट में कहा कि यह रोजमर्रा के फैसले उनके लिए सबसे कठिन होते हैं।

रश्मिका मंदाना का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका को आखिरी बार 'कुबेर' फिल्म में देखा गया था, जिसमें धनुष और नागार्जुन मुख्य भूमिका में थे। आने वाले समय में वह कई प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी, जिनमें हिंदी फिल्म ‘थामा’ (आयुष्मान खुराना लीड रोल में), साउथ फिल्म 'मैसा', और ‘गर्लफ्रेंड’ फिल्म शामिल हैं। इस पोस्ट के बाद उनके फैंस रश्मिका के फ्लाइट के अनुभव और व्यस्त शेड्यूल को लेकर काफी हैरान और चौंके हुए हैं।

रश्मिका मंदाना ने अपने फ्लाइट अनुभव के जरिए दिखा दिया कि व्यस्त शेड्यूल और असामयिक उड़ानें सिर्फ आराम और नींद को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे फैसले भी चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। उनके फैंस के लिए यह खुलासा यह साबित करता है कि फिल्मों और ग्लैमर के पीछे भी कलाकारों की जिंदगी में तनाव और थकान आम होती है।