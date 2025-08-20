26 AUGTUESDAY2025 2:35:49 PM
Nari

आधे टमाटर और मुल्तानी मिट्टी से पाए दमकती त्वचा– सिर्फ 15 मिनट में दिखेगा असर!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Aug, 2025 03:15 PM
आधे टमाटर और मुल्तानी मिट्टी से पाए दमकती त्वचा– सिर्फ 15 मिनट में दिखेगा असर!

नारी डेस्क: आजकल चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए लोग महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही काम आप घर में पड़ी सिर्फ दो चीजों की मदद से कर सकते हैं  टमाटर और मुल्तानी मिट्टी।कंटेंट क्रिएटर रिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप आधे टमाटर और मुल्तानी मिट्टी के आसान घरेलू नुस्खे से अपनी त्वचा को निखार सकते हैं  और वो भी सिर्फ 15 मिनट में।

महंगी क्रीम नहीं, काम आएगा किचन

जब भी स्किन केयर की बात आती है तो हमारे दिमाग में लंबे रूटीन और मंहगे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दौड़ने लगती है। लेकिन हर किसी के पास ना तो इतना समय होता है और ना ही बजट। खासकर मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि स्किन केयर छोड़ फल-सब्ज़ी खा लें, वही अच्छा है। ऐसे में यह घरेलू नुस्खा उनके लिए एकदम परफेक्ट है,  सस्ता, असरदार और नेचुरल।

PunjabKesari

क्या चाहिए? सिर्फ ये दो चीजें

आधा टमाटर, मुल्तानी मिट्टी पाउडर इन दोनों को मिलाकर बस 15 मिनट में आप पा सकते हैं चमकती हुई, साफ-सुथरी त्वचा।

कैसे करें इस्तेमाल? आसान तरीका जानिए

फ्रिज से एक पका हुआ टमाटर निकालिए और उसे बीच से काट लीजिए। अब आधे टमाटर के कटे हुए हिस्से पर थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर डालें। इस टमाटर को अपने साफ चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें। रगड़ते समय टमाटर को हल्का-हल्का दबाते रहें, जिससे उसका रस और मुल्तानी मिट्टी मिलकर स्किन के अंदर तक जा सके। 10–15 मिनट बाद चेहरा साधारण पानी से धो लें।

टमाटर के फायदे

टमाटर में होता है लाइकोपीन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट

त्वचा की रंगत सुधारता है

दाग-धब्बों को हल्का करता है

स्किन को बनाता है ग्लोइंग और फ्रेश

PunjabKesari

मुल्तानी मिट्टी के फायदे

स्किन से अधिक तेल को सोखती है। मुंहासों और ब्लैकहेड्स को कम करती है। त्वचा को बनाती है सॉफ्ट और क्लीन। पिगमेंटेशन और टैनिंग में भी फायदेमंद।

क्यों अपनाएं ये नुस्खा?

100% नेचुरल – कोई केमिकल नहीं। साइड इफेक्ट का खतरा नहीं। सस्ता और घर में ही उपलब्ध। त्वचा को लंबे समय तक चमकदार बनाता है।

यह नुस्खा इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर रिया द्वारा साझा किया गया है। हालांकि ये घरेलू उपाय काफी असरदार होते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या आपको पहले से कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it