  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Aug, 2025 02:25 PM
कुत्तों ने कॉलेज छात्रा को नोंचा ऐसा कि गाल के हो गए दो हिस्से, चेहरे पर लगे 17 टांके

 

नारी डेस्क: जहां एक तरफ आवारा कुत्तों को फिर से आजाद करने के फैसले का ड लवर्स खुशियां मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुत्तों के हमले की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब किसी इंसान को कुत्ते ने ना काटा हो, हालात यह हो गए हैं कि लोग घर से बाहर निकलने से  भी डरने लगे हैं। हाल ही में कॉलेज की एक छात्रा कुत्तों का शिकार हो गई।


कानपुर जिले में हुई ये घटना

अब यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आया है.। यहां कॉलेज से घर लौट रही बीबीए की छात्रा पर अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। वह जब तक कुछ समझती कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर बेरहमी से काट लिया.। बिना जुर्म के दर्द झेल रही इस लड़की के चेहरे पर 17 टांके लगे। 


डर गई है छात्रा

21 वर्षीय वैष्णवी साहू ने बताया कि कैसे घर से कुछ दूरी में ही कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उसके गाल का मांस नोचकर दो हिस्सों में कर दिया, जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगा। छात्रा की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाया। वह इतना डर गई है कि बार-बार चौंक जाती है और चीखने लगती है। 


परिवार ने सरकार से लगाई गुहार

पीड़िता के चाचा ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा, ‘मेरी भतीजी का चेहरा बिगड़ गया है. उसकी शादी और करियर पर संकट मंडरा रहा है.। उन्होंने कहा, हम बस इतना चाहता हैं कि उसका बेहतर इलाज हो. । प्रशासन को आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, वरना ऐसे हमले किसी और बच्चे के साथ भी हो सकते हैं.’। 

