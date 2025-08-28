01 SEPMONDAY2025 7:41:23 AM
Nari

खेलने-कूदने की उम्र में मां बनी बच्ची, स्कूल के टॉयलेट में बच्चे काे दिया जन्म

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Aug, 2025 02:19 PM
खेलने-कूदने की उम्र में मां बनी बच्ची, स्कूल के टॉयलेट में बच्चे काे दिया जन्म

नारी डेस्क: कर्नाटक से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यादगीर जिले के शाहपुर स्थित एक आवासीय विद्यालय में नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया। छात्रा और नवजात शिशु दोनों को शाहपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।


यह भी पढ़ें: लालबागचा राजा को क्यों पहनाई गई बैंगनी रंग की ही धोती ?


स्थानीय अधिकारियों द्वारा शुरुआत में इसे गोपनीय रखे जाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। इसके बाद, कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने घटना का संज्ञान लिया, , स्कूल का दौरा किया और विस्तृत रिपोर्ट एकत्र की। स्कूल अधिकारियों ने गर्भावस्था पर आश्चर्य व्यक्त किया है और लड़की के माता-पिता से संपर्क किया है। संभावित बाल विवाह को लेकर भी चिंता जताई गई है।
 

यह भी पढ़ें: मौत से पहले निक्की ने बोला था झूठ, ये थे उसके आखिरी शब्द !
 

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना स्कूल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य और निजता पर असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि इस चूक से जनता में आक्रोश फैल गया है और आवासीय विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा और देखभाल पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने संबंधित स्कूल प्रधानाचार्य, वार्डन, कक्षा शिक्षक और स्टाफ नर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश की है।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it