खेलने-कूदने की उम्र में मां बनी बच्ची, स्कूल के टॉयलेट में बच्चे काे दिया जन्म

नारी डेस्क: कर्नाटक से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यादगीर जिले के शाहपुर स्थित एक आवासीय विद्यालय में नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया। छात्रा और नवजात शिशु दोनों को शाहपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।



स्थानीय अधिकारियों द्वारा शुरुआत में इसे गोपनीय रखे जाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। इसके बाद, कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने घटना का संज्ञान लिया, , स्कूल का दौरा किया और विस्तृत रिपोर्ट एकत्र की। स्कूल अधिकारियों ने गर्भावस्था पर आश्चर्य व्यक्त किया है और लड़की के माता-पिता से संपर्क किया है। संभावित बाल विवाह को लेकर भी चिंता जताई गई है।



एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना स्कूल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य और निजता पर असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि इस चूक से जनता में आक्रोश फैल गया है और आवासीय विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा और देखभाल पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने संबंधित स्कूल प्रधानाचार्य, वार्डन, कक्षा शिक्षक और स्टाफ नर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश की है।

