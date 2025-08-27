90% लोगों की ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी Diabetes, आचार्य मनीष जी ने बताया आयुर्वेदिक तरीका

नारी डेस्कः डायबिटीज यानि की शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे आज 5 में लगभग 3 भारतीय परेशान है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाए तो पूरी उम्र जान नहीं छोड़ती और इस बीमारी के कंट्रोल ना होने की एक बड़ी वजह लोगों का खान-पान को लेकर लापरवाही भी है। लोग अपने डाइट अपने खाने का ध्यान नहीं रखते नतीजा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती लेकिन चिकित्सा गुरु आचार्य मनीष जीने जो आर्युवेदिक तरीका बताया है उसे शायद अपनाकर शुगर मरीजों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि उनका कहना है कि जो वो तरीका वो बता रहे हैं अगर उन्हें डायबिटीज के मरीज अगर फॉलो कर लें तो 90 प्रतिशत लोगों की डायबिटीज ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी।



चलिए आपको बताते हैं आचार्य मनीष जी की बताया तरीका जिससे लगभग 90% लोगों की Diabetes कंट्रोल हो सकती है।

नाश्ते से पहले → वज़न × 10 gm Fruits खाइए।

आचार्य मनीष के अनुसार, जब भी आपको नाश्ता करना है चाहें वो नाश्ता दाल दलिया परांठा उपमा कुछ भी हो उसे खाने से पहले आपको वजन के 10ग्राम के बराबर फ्रूट खाना है। पहले नाश्ते में आपको फ्रूट खाने हैं और वह फ्रूट सीजनल यानि मौसमी होने चाहिए। आपको 12 बजे से पहले पहले फल खाने हैं फिर उसके बाद रोटी चावल दाल जो भी खाना है खाइए। रोटी दाल खिचड़ी दलिया में आपको समय अंतराल नहीं डालना। पहले 5 से 7 दिन तक आपसे ज्यादा रोटी नहीं खाई जाएगी लेकिन 7 दिन के बाद आप ज्यादा खाना खा पाएंगे जितना पहले खा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 5-7 दिन बॉडी अडजस्ट करने में लेती है।



दोपहर + रात → वज़न × 5 gm Salad लीजिए।

इसके बाद दोपहर और रात को वजन गुणा 5 ग्राम सलाद खाएं। खीरा,टमाटर, प्याज मूली गाजर जो भी आप सलाद में खाना पसंद करते हैं खाएं। वो खाने के बाद ऊपर से आपको जो भी रोटी चावल खाना है खाएं लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपको रोटी और चावल ये दोनों अनाज एक साथ नहीं लेने क्योंकि दोनों अनाजों को पचने में अलग-अलग समय लगता है। एक समय पर एक ही अनाज खाएं। दोनों अनाजों का डाइजेशन का समय अलग-अलग है। इसे एक साथ खाएंगे तो बॉडी पर इसे पचाने काअधिक बोझ बढ़ेगा। दोपहर की तरह ऐसे ही शाम को भी वजन गुण 5 ग्राम सलाद खाएं और 15-20 दिन शाम वाली प्लेट टू छोड़ दें। इसकी जगह पर सूप पी लो या कोई स्प्राउट खा लें। इस तरह से 90 प्रतिशत लोगों की शुगर अपने आप रिवर्स हो जाएगी।यहां तक की बीपी की गोली से भी छुटकारा मिल सकता है।

नोटः यह जानकारी चिकित्सा गुरु पेज के माध्यम से आपके साथ साझा की गई है। अगर आपको कोई पहले से कोई और समस्या है या शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो चिकित्सक से परामर्श लेना ना भूलें।