वैक्स, रेजर या ट्रिमर...वजाइना के बाल हटाने के लिए क्या है सही तरीका? जानें विशेषज्ञों की राय

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 04 Oct, 2025 11:22 AM
नारी डेस्क: महिलाओं में प्यूबिक हेयर रिमूव करने को लेकर अक्सर कई सवाल उठते हैं और कंफ्यूजन का कारण बनता है।  वैक्स कराएं, रेजर से शेव करें या फिर ट्रिमर का इस्तेमाल करें? सही तरीका चुनना सिर्फ सुविधा का नहीं, बल्कि हाइजीन, स्किन सेफ्टी और लंबे समय तक असर बनाए रखने का भी मामला है। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इस आर्टिकल में जानिए विशेषज्ञों की राय, ताकि आप अपनी स्किन टाइप और जरूरत के मुताबिक सही तरीका चुन सकें।

रेजर का इस्तेमाल: सावधानी जरूरी

अधिकतर महिलाएं नहाने के दौरान अंडरआर्म्स और वजाइना पर रेजर का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, यह तरीका इंफेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है। इस एरिया पर कट लगना आम है और इससे इचिंग, जलन और पसीने से बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। वजाइना में यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए रेजर से बाल पूरी तरह हटाना जोखिम भरा हो सकता है।

वैक्सिंग: गहराई से सफाई पर भी है जोखिम

बिकिनी वैक्सिंग महिलाओं में लोकप्रिय है क्योंकि यह बालों को गहराई से हटाती है और बाल धीरे-धीरे उगते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वजाइना के बाल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। इन्हें पूरी तरह हटाने से संवेदनशील क्षेत्र का सुरक्षा कवच खत्म हो जाता है, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है। इसलिए विशेषज्ञ पूरी तरह वैक्सिंग करने से बचने की सलाह देते हैं।

ट्रिमर: सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प

प्यूबिक हेयर हटाने के लिए ट्रिमिंग सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। बालों को पूरी तरह से साफ करने की बजाय ट्रिम करना बेहतर होता है, ताकि प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहे। ट्रिमिंग से इंफेक्शन का खतरा कम होता है और संवेदनशील त्वचा सुरक्षित रहती है। इस दौरान वजाइना पर साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सिर्फ साफ पानी से धोएं।

महत्वपूर्ण सलाह और सावधानियां

बाल पूरी तरह से हटाने से बचें, हल्की ट्रिमिंग ही सुरक्षित है। संवेदनशील एरिया में कट या जलन से बचें, ताकि इंफेक्शन का जोखिम न बढ़े। वैक्सिंग करते समय अगर घर पर कर रहे हैं, तो साफ-सफाई और हाइजीन का खास ध्यान रखें। वजाइना को धोते समय केवल साफ पानी का इस्तेमाल करें, किसी साबुन या बॉडी वॉश से बचें। किसी भी तरह की लालिमा, जलन या असहजता होने पर तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें।

नोट: यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है और यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। व्यक्तिगत सलाह और उपचार के लिए हमेशा गाइनकोलॉजिस्ट या विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें।   

 

