14 SEPSUNDAY2025 10:00:46 PM
Nari

माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद, नवरात्र से पहले मिल सकती है खुशखबरी!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Sep, 2025 11:46 AM
माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद, नवरात्र से पहले मिल सकती है खुशखबरी!

 नारी डेस्क:  माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु पिछले कई दिनों से यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि यह यात्रा 14 सितंबर से दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से यह तारीख फिलहाल आगे बढ़ा दी गई है। इस बीच श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

भूस्खलन के बाद यात्रा बंद, लेकिन तैयारियां तेज

दरअसल, 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इस हादसे में 34 श्रद्धालुओं की जान गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर काफी चिंता जताई गई और श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग की समीक्षा शुरू की।

अब यात्रा मार्ग पर मिलेगा वायरलेस सेट और मजबूत संचार नेटवर्क

श्राइन बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा मार्ग पर संचार नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत वायरलेस सेट्स को फिर से चालू किया जा रहा है, जिससे पुलिस, सीआरपीएफ, प्रशासन, सेना और अन्य आपातकालीन सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। यह फैसला श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे।

नवरात्रि के लिए विशेष तैयारी

श्राइन बोर्ड की कोशिश है कि 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र से पहले यात्रा फिर से शुरू कर दी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सीईओ वैश्य ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि अग्निशमन (फायर) और बचाव उपकरण जैसे गैस कटर आदि हर समय तैयार रखें। वायरलेस सेट और संचार ढांचा को पूरी तरह से सक्रिय और मजबूत किया जाए। मार्ग में साइनेज (साइन बोर्ड) और सार्वजनिक घोषणाएं बढ़ाई जाएं। संयुक्त गश्त और निगरानी सुनिश्चित की जाए।भीड़ प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

यात्रा के लिए जरूरी होगा वैध RFID कार्ड

यात्रियों को यात्रा पर जाने के लिए मान्य RFID कार्ड अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए बोर्ड ने अतिरिक्त हैंडहेल्ड स्कैनर और स्टाफ भी तैनात करने का फैसला किया है।

श्रद्धालुओं को जल्द मिल सकती है खुशखबरी

हालांकि यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन तैयारियों को देखकर यह उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि से पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू हो सकती है। बोर्ड का पूरा फोकस इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर है ताकि तीर्थयात्रा एक सुखद और सुरक्षित अनुभव बन सके।

अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार करें। श्राइन बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है और जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, यात्रा को हरी झंडी दी जा सकती है। यात्रा की तारीख घोषित होते ही यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध RFID कार्ड हो, और आप आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it