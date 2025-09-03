05 SEPFRIDAY2025 9:56:57 PM
आनंद कारज के लिए सलवार सूट आइडियाज, पंजाबी दुल्हन को जरूर आएंगे पसंद

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Sep, 2025 06:01 PM
आनंद कारज के लिए सलवार सूट आइडियाज, पंजाबी दुल्हन को जरूर आएंगे पसंद

नारी डेस्क: आनंद कारज (सिख वेडिंग सेरेमनी) में सलवार सूट बहुत लोकप्रिय और पारंपरिक विकल्प है। यह न सिर्फ आरामदायक होता है बल्कि संस्कारों और रिवाजों के अनुरूप भी होता है। अगर आप सिख परिवार से हैं और अपने लिए शादी का जोड़ा तलाश कर रहे हैं तो यहां आपके लिए कुछ फैशन  ब्राइडल सलवार सूट के आइडिया लेकर आए हैं। 

फुलकारी वर्क सूट


रंगीन धागों और मिरर वर्क से सजा हुआ फुलकारी वर्क सूट गुरुद्वारे की रस्मों के लिए परफेक्ट है। 

पेस्टल अनारकली सूट

हल्के शेड्स (पाउडर पिंक, मिंट ग्रीन, लाइलैक) के सूट आज कल बेहद पसंद किए जा रहे हैं। इसमें सिल्क, नेट या जॉर्जेट फैब्रिक चूज करें, इसके साथ खूबसूरत दुपट्टा खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। 

एमबरोईडरी प्लाजो सूट

हेवी ज़री या गोटा पट्टी वर्क और आरामदायक पलाज़ो पैंट्स अनंद कारज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इसमें आसानी से उठा और बैठा जा सकता है। 

वेल्वट और सिल्क सूट 

वेल्वट में मैरून, रॉयल ब्लू, डार्क ग्रीन जैसे शेड्स बेहद अच्छे लगते हैं। विंटर वेडिंग्स के लिए यह रिच और ग्रेसफुल लुक है।

दुपट्टा स्टाइलिंग

गुरुद्वारे में सिर ढकने के लिए दुपट्टा ज़रूरी है। नेट, शिफॉन या हल्के सिल्क का दुपट्टा चुनें ताकि आसानी से सेट हो जाए


इन बातों का रखें ख्याल

-बहुत ज़्यादा चमक-धमक से बचें, क्योंकि गुरुद्वारे का माहौल सादगी और शालीनता का प्रतीक है।
- कॉम्पैक्ट जूलरी और लाइट मेकअप सबसे बेहतर रहते हैं।
-पंजाबी जुत्ती के साथ सूट का कॉम्बिनेशन क्लासिक लुक देगा।
 

