टोरटा Antigonfiore

नारी डेस्क : अगर आप स्वाद में लाजवाब और हेल्दी डेजर्ट का आनंद लेना चाहते हैं, तो टोरटा एंटिगोनफियोरे आपके लिए परफेक्ट है। ग्रीक योगर्ट, चिया सीड्स और ताजगी भरे बेरीज से बनी यह डिश न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाना बेहद आसान है और खाने में यह ठंडा-ठंडा सर्व करने पर और भी मजेदार लगता है।

Servings - 3

सामग्री

ग्रीक योगर्ट – 400 ग्राम

चिया सीड्स – 40 ग्राम

शहद – 45 ग्राम

दूध – 100 मिलीलीटर

ब्लूबेरी – 100 ग्राम

रास्पबेरी – 100 ग्राम

शुगर फ्री प्रोटीन स्प्रेड – गार्निशिंग के लिए

बनाने की विधि

1. एक बाउल में ग्रीक योगर्ट, चिया सीड्स, शहद, दूध, ब्लूबेरी और रास्पबेरी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

2. मिश्रण को मोल्डर में डालें और 3 घंटे के लिए फ्रीज करें।

3. सेट होने के बाद स्लाइस में काटें। ऊपर से शुगर फ्री प्रोटीन स्प्रेड से गार्निश करें।

4. ठंडा-ठंडा परोसें।

