पैरों के अंगूठे सुन्न रहते हैं तो जानिए इसके कारण, लक्षण और देसी इलाज

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 13 Aug, 2025 09:14 PM
नारी डेस्कः आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनके पैरों के अंगूठों में सुन्नपन हैं वैसे तो यह समस्या एक बेहद आम सुनने वाली है लेकिन अगर समस्या लगातार और लंबे समय से हैं तो इसे नजरअंदाज करना किसी बड़ी समस्या को न्योता दे सकता है। इस समस्या के दौरान अंगूठे में झुनझुनी, चुभन या संवेदना का कम होना जैसा महसूस होता है। यह सिर्फ थकान या गलत जूते पहनने की वजह से नहीं, बल्कि नसों, रक्त प्रवाह या किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है इसलिए समय रहते कारण जानना और सही इलाज लेना बेहद ज़रूरी है वरना यह समस्या बढ़कर चलने-फिरने की क्षमता पर असर डाल सकती है।

पैरों के अंगूठे सुन्नपन होने के लक्षण 

झुनझुनी या चुभन जैसा महसूस होना।
संवेदना का कम होना।
पैर में ऐंठन होना।
चलने में मुश्किल होना। 

पैरों के अंगूठे सुन्न होने का कारण

नसों पर दबाव (Nerve Compression)।
लंबे समय तक तंग जूते पहनना।
पैर में चोट या लंबे समय तक एक ही पोज़िशन में बैठना।
कमर के निचले हिस्से की नस दबना (साइटिका)।
चोट या फ्रैक्चर होना।
पैर की उंगली में चोट लगना, मोच या हड्डी टूटना।
इसके अलावा कुछ लंबी बीमारियों के चलते भी सुन्नपन की शिकायत हो सकती है।

मधुमेह(शुगर): नसों को नुकसान पहुंचाता है।
गाउट: यूरिक एसिड की समस्या
रेनॉड रोग: ठंड में रक्त प्रवाह कम होना
मल्टीपल स्क्लेरोसिस: नसों पर असर डालने वाली बीमारी
ठंड का असरः ठंडे मौसम में रक्त प्रवाह कम हो जाता है।
तंग या गलत फिटिंग वाले जूते। उंगलियों और नसों पर दबाव डालकर सुन्नपन पैदा करते हैं।

डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी?

अगर सुन्नपन लगातार 2-3 दिन से ज़्यादा रहे।
पैर के अंगूठे में दर्द, सूजन या रंग बदलना (लाल, नीला, पीला)।
चोट लगने के बाद सुन्नपन।
लक्षण बिगड़ना या पैर के दूसरे हिस्सों में फैलना।
चलने-फिरने में दिक्कत होना।

अंगूठों में सुन्नपन होने पर फॉलो करें ये घरेलू इलाज

पैरों को गर्म रखें।
आरामदायक, सही साइज और सपोर्ट वाले जूते पहनें।
पैर को ज़्यादा देर एक ही पोज़िशन में न रखें।
पैरों की मालिश करें। 

सही जूते पहनें: पैरों की उंगलियों के लिए जगह और आर्च सपोर्ट वाला
शुगर कंट्रोल रखें : मधुमेह के मरीज ब्लड शुगर की नियमित जांच करें
नियमित व्यायाम: पैरों में रक्त प्रवाह बेहतर होता है
ठंड से बचाव: ठंड में मोज़े और गर्म जूते पहनें

डिस्कलैमरः सुन्नपन को हल्के में लेना गलत है। समय रहते कारण का पता लगाकर इलाज करना ही पैर के स्वास्थ्य और सामान्य चलने-फिरने के लिए जरूरी है। अगर फिर भी फर्क ना दिखें तो जल्द से जल्द चिकित्सक को दिखाएं क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ी हैल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। 
 

