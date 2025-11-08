08 NOVSATURDAY2025 8:29:33 PM
सस्ते में दें Kitchen को फ्रेश वाइव, इन 6 बजट- फ्रेंडली तरीकों से करें अपग्रेड

नारी डेस्क:  घर को रेनोवेट करने में किचन की बड़ी भूमिका होती है। इससे पूरे घर का ही मेकओवर सा मिल जाता है। चाहे फेस्टिव सीजन हो या फिर बस किचन को ऑर्गनाइज करना हो, ये काम बहुत महंगा पड़ता है। अगर नए काउंटर्स लगाना, अपने बैकस्प्लाश को अपडेट करना, और न्यू एप्लायंसेज़ लगवाना आपके बजट के बाहर है तो कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनकी मदद से आप अपने बोरिंग किचन को एक अपग्रेड दे सकते हैं....

अपनी किचन में ग्रीनरी एड करके इसे वाइब्रेंट लुक दें। ऐसे में जब भी आप किचन में आएंगी तो आपको फ्रेश फील होगा। आप छोटे इनडोर प्लांट्स किचन शेल्फ और खिड़की पर सजा सकती हैं । ये बाजार में बहुत किफायती दाम में मिल जाएंगे।

छोटी-छोटी चीजों को बदलकर किचन की पुरी लुक चेंज की जा सकती है। इसके लिए कटलरी में कुछ नए पीस लगाएं। इन दिनों वुडन कटलरी का बहुत ट्रेंड है तो आप इसे इस्तेमाल करें।

आपने सुना होगा कि डिजाइन लाइटिंग एक जूलरी की तरह काम करती है क्योंकि ये एक कमरे में फिनिशिंग टच एड करती है। इसे ध्यान में रखते हुए अपने किचन को अपग्रेड करते हुए लाइट फिक्स्चर को चेंज कर कुछ नया और स्टाइलिश सा लगाएं।

कई लोगों के पास किचन के लिए स्पेस नहीं होती है तो एक्स्ट्रा फर्नीचर लगाया जाए, इसलिए स्टूल्स ही एक ऐसा तरीका है जो आपकी किचन को लुक को काफी हद तक अपग्रेड कर देता है। आप  बार में मिलने वाले wooden stools को चुनें। इससे किचन को काफी क्यूट लुक मिलेगा।

कोई भी स्पेस अगर ऑर्गनाइज़ हो और क्लीन हो, तो यह अपने आप ही सुंदर दिखता है। इसीलिए अपनी किचन को ऑर्गनाइज़ रखने की कोशिश करें। सभी स्टफ को मिसप्लेस करके न रखें। चीजों को अपनी जगह पर रखें। ड्रावर और रैक का इस्तेमाल करके सामान को ऑर्गनाइज़ करें।

किचन की दीवारों को भी सुंदर आर्टवर्क के साथ आकर्षक बनाया जा सकता है। 

