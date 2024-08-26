19 AUGTUESDAY2025 12:08:07 PM
इस जन्माष्टमी नन्हे गोपाल के साथ यशोदा मैया की तरह हों तैयार, यादगार बन जाएगा ये त्यौहार

  • Updated: 16 Aug, 2025 11:30 AM
नारी डेस्क: जन्माष्टमी के अवसर पर घर में छोटे बच्चों को तैयार करने का शौक तो सभी को होता है। इस बार  मां और बच्चा दोनों ही मैचिंग आउटफिट्स और एसेसरीज में सजकर जन्माष्टमी के पावन पर्व का आनंद ले सकते हैं। इससे न केवल त्योहार की सुंदरता में चार चांद लगा जाएगा, बल्कि एक यादगार अनुभव भी बन जाएगा जिसे आप कैमरे में कैद कर रख सकते हैं। आज आपको कुछ आइडिया बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो कर आप यशोदा बनकर अपने बच्चे को कृष्णा की तरह तैयार कर सकती हैं। 

मैचिंग एथनिक आउटफिट्स

माँ एक सुंदर साड़ी या लहंगा-चोली पहन सकती हैं, जिसमें पारंपरिक डिज़ाइन और हल्के रंगों का उपयोग हो। गोल्डन, पीला, और लाल रंग इस मौके के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए भी वही रंग और डिज़ाइन का लहंगा-चोली या धोती-कुर्ता चुना जा सकता है। बच्चे की ड्रेस में थोड़ी चमकदार कढ़ाई या मिरर वर्क भी शामिल किया जा सकता है।

मैचिंग ज्वेलरी और एक्सेसरीज़

माँ अपने आउटफिट के साथ मैचिंग ज्वेलरी जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, और नेकलेस पहन सकती हैं। कानों में झुमके और माथे पर बिंदी इस लुक को पूरा करेंगे। बच्चे के लिए हल्की और सुरक्षित ज्वेलरी जैसे कड़ा, बालों में गजरा या माथा पट्टी चुनी जा सकती है। बच्ची के बालों में फ्लोरल हेयरबैंड भी अच्छा लगेगा।

मैचिंग हेयरस्टाइल

माँ अपने बालों को ब्रैड (चोटी) या बन (जूड़ा) में स्टाइल कर सकती हैं। बालों में ताजे फूल जैसे गुलाब या गजरा लगा सकती हैं। बच्ची के बालों को भी उसी तरह से स्टाइल किया जा सकता है जैसे मां के बाल। अगर मां ने जूड़ा बनाया है, तो बच्ची के लिए एक छोटी चोटी या पफी हेयरस्टाइल बनाई जा सकती है।

मिनिमल मेकअप 

माँ के लिए लाइट मेकअप जिसमें काजल, लिपस्टिक, और हल्का ब्लश शामिल हो, इस मौके के लिए परफेक्ट रहेगा। बच्चे के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो हल्की बिंदी और बालों में फ्लोरल डेकोरेशन कर सकते हैं। 

 

ड्रेस कोड थीम

अगर कोई थीम तय की गई हो, जैसे कि "राधा-कृष्ण" थीम, तो मां और बच्चा उस थीम के हिसाब से सज सकते हैं। मां राधा की तरह और बच्चा छोटे कृष्ण की तरह तैयार हो सकता है।

