Lung Cancer से जंग हार गया ये फेमस एक्टर, Smoking न करने के बाद भी इस बीमारी ने ले ली जान

नारी डेस्क: जाने- माने एक्टर ट्रिस्टन रोजर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें जिन्हें डे-टाइम सोप ओपेरा 'जनरल हॉस्पिटल' में रॉबर्ट स्कॉर्पियो की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने 79 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी मैनेजर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए रोजर्स की मृत्यु का कारण फेफड़ों के कैंसर से संघर्ष था जबकि वह धूम्रपान नहीं करते थे।



कैंसर से हार गए जंग

सूदक ने आउटलेट को बताया- "उन्हें स्कॉर्पियो बनना बहुत पसंद था और उन्होंने यह भूमिका शून्य से बनाई थी।उसे एक दिन काम करना था और आखिरकार उसने उसे एक बड़ी उपलब्धि बना दिया। वह सचमुच एक वफ़ादार, दयालु इंसान था और अपने परिवार से प्यार करता था।" आउटलेट के अनुसार, यह खबर ऑस्ट्रेलियाई स्टार द्वारा अपने फेफड़ों के कैंसर के निदान का खुलासा करने के एक महीने से भी कम समय बाद आई है, जो कि जनरल हॉस्पिटल में उनकी आखिरी उपस्थिति के साथ ही हुआ था।



जनरल हॉस्पिटल से मिली पहचान

मैनेजर ने कहा कि रोजर्स, जिन्होंने 1980 से 1992 तक जनरल हॉस्पिटल में अभिनय किया था, लेकिन 2025 तक बार-बार दिखाई देते रहे, वह अपने प्रशंसकों के आभारी थे, वह "चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वह वर्षों से उनकी वफ़ादारी और प्रोत्साहन की कितनी सराहना करते हैं।" हालांकि वह द यंग एंड द रेस्टलेस और द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल जैसे कई सोप ओपेरा का हिस्सा रहे, लेकिन जनरल हॉस्पिटल में रॉबर्ट स्कॉर्पियो की भूमिका उनके लिए हमेशा खास रही। रोजर्स के परिवार में उनकीपत्नी टेरेसा, साथ ही बच्चे सारा जेन, 32 और केल, 29 हैं।

