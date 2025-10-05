इस स्टार किड को मिली थी 100% स्कॉलरशिप, पापा ने कहा- एक रुपया भी फीस नहीं दी

नारी डेस्क: बॉलीवुड की फेमस कपूर फैमिली की बेटी खुशी कपूर को विदेश में पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप मिली थी। इस खुलासे के बाद फैंस खुशी कपूर और उनके करियर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

100% स्कॉलरशिप पाने वाली कपूर फैमिली की बेटी कौन हैं?

खुशी कपूर, श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी हैं। बॉलीवुड में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘द आर्चीज़’ फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने ‘लवयापा’ और ‘नादानियां’ जैसी फिल्मों में भी लीड रोल निभाया। हाल ही में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने खुलासा किया कि खुशी कपूर को विदेश में पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप मिली थी। इस वजह से उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ा।

न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पढ़ाई

खुशी कपूर ने फिल्मों में कदम रखने से पहले न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में एक्टिंग की पढ़ाई की थी। बोनी कपूर ने गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में बताया कि खुशी कपूर को उनके ऑडिशन के आधार पर स्कॉलरशिप मिली। “हमें खुशी के इस कोर्स के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ी क्योंकि उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी। यह उनके ऑडिशन टेप और टैलेंट के कारण हुआ।”

स्कॉलरशिप कैसे मिली?

न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में दाखिला लेने के लिए सभी छात्रों को ऑडिशन टेप भेजना पड़ता है। उसी के आधार पर एकेडमी तय करती है कि छात्र को एडमिशन और स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। खुशी कपूर ने अपना ऑडिशन टेप भेजा और उनकी एक्टिंग और प्रतिभा के चलते उन्हें फुल स्कॉलरशिप ऑफर किया गया। इस तरह खुशी ने बिना किसी फीस के विदेश में अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की।

खुशी कपूर का करियर और भविष्य

खुशी कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही अपने टैलेंट और मेहनत से अपनी पहचान बनाई। विदेश में एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद अब वे इंडस्ट्री में प्रोफेशनल और अच्छी तरह तैयार अभिनेत्री के रूप में उभर रही हैं। फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशी कपूर बॉलीवुड में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स और हिट फिल्मों में नजर आएंगी।

खुशी कपूर की यह कहानी दर्शाती है कि टैलेंट और मेहनत के सामने कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। 100% स्कॉलरशिप पाकर उन्होंने अपने करियर की मजबूत नींव रखी और अब बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना रही हैं।