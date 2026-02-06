थेचा पनीर Wrap

नारी डेस्क : अगर आप कुछ स्पाइसी, क्रंची और झटपट बनने वाला स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो थेचा पनीर रैप एक परफेक्ट चॉइस है। महाराष्ट्र के मशहूर तीखे थेचा का तड़का, मुलायम पनीर और ताज़ी सब्ज़ियों का कॉम्बिनेशन इस रैप को खास बना देता है। यह रेसिपी स्वाद में तो लाजवाब है ही, साथ ही हेल्दी भी है, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या ईवनिंग स्नैक के तौर पर आसानी से बना सकते हैं।

सर्विंग्स – 3

सामग्री (Ingredients)

लहसुन की कलियां – 1 टेबलस्पून

हरी मिर्च – 1 टेबलस्पून

मूंगफली – 1 टेबलस्पून

नमक – ½ टीस्पून

पनीर – 100 ग्राम

पानी – 400 मिलीलीटर

राइस पेपर शीट – 12

मेयोनीज़ – 20 ग्राम

लेट्यूस पत्ते – 50 ग्राम

लाल शिमला मिर्च – 30 ग्राम

पीली शिमला मिर्च – 30 ग्राम

हरी शिमला मिर्च – 30 ग्राम

तेल – 30 मिलीलीटर

बनाने की विधि (Preparation)

1. सबसे पहले एक ओखली (मोर्टार) में लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली और नमक डालें। मूसल की मदद से इन्हें अच्छी तरह कूटकर दरदरा थेचा बना लें।

2. अब 100 ग्राम पनीर के टुकड़े पर तैयार थेचा चारों तरफ अच्छी तरह लगा दें।

3. पनीर को बेकिंग डिश में रखें। ओवन को 200°C (392°F) पर प्रीहीट करें और पनीर को 8–10 मिनट तक बेक करें। बेक होने के बाद निकालकर अलग रख दें।

4. एक बर्तन में 400 मिलीलीटर पानी लें। एक राइस पेपर शीट को पानी में डुबोकर निकालें और बोर्ड पर रखें। इसके ऊपर मेयोनीज़ समान रूप से फैलाएं।

5. अब राइस पेपर पर लेट्यूस, लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च डालें। इसके ऊपर बेक किया हुआ थेचा पनीर रखें और रैप की तरह मोड़ लें।

6. एक पैन में तेल गरम करें। तैयार रैप को पैन में रखें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई करें।

7. गरमागरम थेचा पनीर रैप परोसें।

