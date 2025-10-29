285 बच्चों का पिता, 15 करोड़ का घोड़ा और 23 करोड़ का भैंसा....  दुनिया का सबसे मशहूर मेला इस बार है बेहद खास

नारी डेस्क: 15 करोड़ रुपये का एक घोड़ा, 23 करोड़ रुपये का एक भैंसा और सिर्फ़ 16 इंच लंबी एक गाय, राजस्थान के पुष्कर पशु मेले के मुख्य आकर्षण हैं। यह भारत के सबसे प्रमुख पशु मेलों में से एक है, जो उत्कृष्ट नस्लों के प्रदर्शन और पशुओं के रिकॉर्ड-तोड़ मूल्य के लिए जाना जाता है। हालांकि यह मेला 30 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा, लेकिन पशु व्यापारी और उत्साही लोग अभी से ही मेले में जुटने लगे हैं।



ढाई साल का घोड़ा आकर्षण का केंद्र

मेले के लिए पंजीकृत 4,300 से ज़्यादा पशुओं, जिनमें 3,028 घोड़े और 1,306 ऊंट शामिल हैं, में से चंडीगढ़ के ब्रीडर गैरी गिल का ढाई साल का घोड़ा शाहबाज़, मुख्य आकर्षण है, जिसने भारी भीड़ खींची है। गिल ने कहा- "शाहबाज़ ने कई शो जीते हैं और एक प्रतिष्ठित वंश से आता है। उसकी कवरिंग फीस 2 लाख रुपये है, और मांगी गई कीमत 15 करोड़ रुपये है उन्हें मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े के लिए पहले ही 9 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मिल चुके हैं"।



1,500 किलो के भैंसे की कीमत है 23 करोड़

एक और शोस्टॉपर 1,500 किलो का अनमोल भैंसा है, जिसकी कीमत 23 करोड़ रुपये है। इसके मालिक, पलमिंद्र गिल ने कहा कि इस जानवर को "राजाओं की तरह पाला जाता है" और इसे रोज़ाना दूध, देसी घी और सूखे मेवे खिलाए जाते हैं। इस सूची में उज्जैन का एक भैंसा राणा भी शामिल है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपये है और इसका वज़न 600 किलो है। यह पशु प्रतिदिन 1,500 रुपये का भोजन खाता है, जिसमें बेसन, अंडे, तेल, दूध, घी और लिवर टॉनिक शामिल हैं। मेले में एक अनुभवी मारवाड़ी घोड़ा और 285 बछड़ों का पिता बादल भी मौजूद है, जिसकी बोली कथित तौर पर 11 करोड़ रुपये तक लग चुकी है, लेकिन वह अभी तक नहीं बिका है। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है।



मेले में आई 16 इंच लंबी गाय

मेले में एक अनोखा आकर्षण जोड़ते हुए, जयपुर के बगरू से अभिनव तिवारी विभिन्न नस्लों की 15 से ज़्यादा गायें लेकर आए हैं, जिनमें से एक गाय सिर्फ़ 16 इंच लंबी है, जिसे मेले में सबसे छोटी गायों में से एक माना जा रहा है। डीएसपी (अजमेर ग्रामीण) रामचंद्र चौधरी ने कहा कि इस साल पुष्कर मेले में पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने कहा- "मेले के दौरान 2,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी गई है ताकि आगंतुकों को कोई असुविधा न हो।"



पशुओं की चल रही है प्रतियोगिताएं

एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान के पशुपालन विभाग ने मेले में व्यापार के लिए आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने बताया कि पशुधन प्रबंधन में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने की एक बड़ी पहल के तहत पशु अभिलेखों, खासकर ऊंटों, गायों, भैंसों और घोड़ों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। मेला स्थल पर्यटकों और व्यापारियों से गुलज़ार है। पशुधन व्यापार और सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादक, सर्वश्रेष्ठ घोड़े की नस्ल और सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाले ऊंट जैसी प्रतियोगिताएं चल रही हैं।