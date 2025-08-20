26 AUGTUESDAY2025 2:56:46 PM
Nari

8 साल पहले सीने में फंसा चाकू अब निकाला बाहर, शख्स को अभी तक जिंदा देखकर डॉक्टर भी हैरान

8 साल पहले सीने में फंसा चाकू अब निकाला बाहर, शख्स को अभी तक जिंदा देखकर डॉक्टर भी हैरान

नारी डेस्क: दुनिया भर से आए दिन अजीबो-गरीब मेडिकल केस सामने आते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो मामला सामने आया उसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया। एक शख्स पिछले 8 सालों तक अपने सीने में चाकू का टूटा हुआ ब्लेड लिए घूमता रहा और उसे इसका अंदाजा तक नहीं था।यह मामला तब सामने आया जब उस शख्स को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
 

जांच के लिए जब शख्स कोअस्पताल ले जाया गया और एक्स-रे किया गया, तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। तस्वीर में साफ दिखा कि उसके सीने के भीतर धातु का टुकड़ा फंसा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति के शरीर में चाकू का ब्लेड रहना और वह जिंदा रहना बहुत ही दुर्लभ है। आमतौर पर ऐसी चोटें जानलेवा साबित होती हैं, लेकिन यह शख्स 8 साल तक सामान्य जीवन जीता रहा।
 

मरीज ने बताया कि आठ साल पहले एक लड़ाई के दौरान उसके सीने में चाकू लगा था, तब उसने सोचा था कि चाकू बाहर निकल गया है, क्योंकि घाव ठीक हो गया था और उसे कोई खास परेशानी भी नहीं हुई।  डॉक्टरों की मानें तो चाकू का ब्लेड पूरी तरह से उसके शरीर में घुस गया था, लेकिन वह किसी भी महत्वपूर्ण अंग को नुकसान पहुंचाए बिना त्वचा के नीचे बना रहा। तुरंत ऑपरेशन कर शख्स के सीने से ब्लेड निकाला गया। सफल सर्जरी के बाद अब मरीज खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना है कि यह केस मेडिकल इतिहास में एक अनोखी घटना है। 
 

