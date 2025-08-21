भाई के इवेंट में शाहरुख की बेटी सुहाना खान ने दिखाया स्टाइल, हाथ में उठाया लाखों का बैग, दिखाई रईसी

नारी डेस्क: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनने वाले शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रिव्यू लॉन्च में खान परिवार की पूरी मौजूदगी रही। जहां आर्यन ने ब्लैक आउटफिट में जलवा दिखाया, वहीं उनकी बहन सुहाना खान ने अपने स्टाइल से सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। सुहाना ने ब्लैक स्कर्ट और कॉर्सेट टॉप के साथ हाथ में ऐसा महंगा बैग उठाया कि फैंस उनकी रईसी देखकर दंग रह गए।

खान परिवार का जलवा

शाहरुख खान इस इवेंट में टूटे हाथ के बावजूद अपने बच्चों का पूरा साथ देते नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी गौरी खान भी थीं, जो अपने दोनों बच्चों के लिए खासतौर पर इस मौके पर सज-धजकर आई थीं। लेकिन इस इवेंट की सबसे बड़ी चमक सुहाना खान थीं, जिन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

सुहाना का स्टाइलिश लुक

सुहाना ने इस मौके पर डोल्चे एंड गब्बाना का बेज, रेड और ग्रीन रंगों वाला सुंदर कॉर्सेट टॉप पहना था, जो फ्लोरल पैटर्न वाला था और उनके काउल नेक और स्ट्रैप वाली स्लीव्स ने उनकी कंधों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। टॉप बॉडी-हगिंग स्टाइल का था, जो सुहाना के फिगर को पूरी तरह से निखार रहा था। टॉप के साथ उन्होंने ब्लैक मिडी साटन स्कर्ट पहनी थी, जिसका हाई-वेस्ट डिज़ाइन और बेल्ट वाला हुक डिटेल उनके लुक को और भी यूनिक बना रहा था। स्कर्ट की सादगी और टॉप का ग्लैमर एक साथ मिलकर बेहद शानदार लुक दे रहे थे।

जूलरी में दिखी सादगी और स्टाइल

सुहाना ने अपने लुक को बेहद मिनिमल और परफेक्ट रखा। उन्होंने कानों में बड़े हूप इयररिंग्स पहने थे, जबकि गले में उन्होंने कोई नेकपीस नहीं रखा था ताकि उनका लुक संतुलित और स्टाइलिश लगे। हाथों में डिजाइनर रिंग्स ने उनके स्टाइल को और निखारा।

ब्लैक स्कर्ट को ऐसे करें स्टाइल

ब्लैक स्कर्ट हर किसी के वॉर्डरोब में होती है, लेकिन इसे स्टाइलिश बनाने के लिए टॉप का चुनाव बेहद जरूरी होता है। अगर आप भी सुहाना की तरह स्टाइल में दिखना चाहते हैं तो काउन नेकलाइन या हॉल्टर टॉप पहनें। साथ ही, फुटवियर में हील वाले जूते पहनें ताकि आपका लुक और भी ग्लैमरस लगे। ऑफिस के लिए ब्लेज़र के साथ ब्लैक स्कर्ट भी एक बेहतरीन ऑप्शन है।

लाखों का बैग लिफ्ट किया सुहाना ने

सुहाना के हाथ में नजर आया चैनल का मिनी ब्लैक फ्लैप बैग था, जिसकी कीमत लगभग 6.56 लाख रुपये बताई जा रही है। इस बैग में टॉप हैंडल के साथ पतली मैटेलिक स्ट्रैप भी लगी हुई थी, जो इसके डिज़ाइन को और खास बना रही थी। गौरी खान की बेटी के बैग से साफ पता चलता है कि वह फैशन में किसी से कम नहीं।

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने इस इवेंट में अपने परफेक्ट फैशन सेंस से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड की आने वाली बड़ी फैशन आइकन हैं। उनके स्टाइलिश कॉर्सेट टॉप, ब्लैक स्कर्ट और महंगे बैग ने फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। आने वाले दिनों में भी सुहाना अपने फैशन और ग्लैमर से लोगों को जरूर मंत्रमुग्ध करेंगी।