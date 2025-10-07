07 OCTTUESDAY2025 10:32:20 PM
सुहागिन महिलाएं Karwa Chauth पर न करें ये गलतियां, अधूरा रहेगा व्रत!

नारी डेस्क : आश्विन मास के बाद शुरू होने वाला कार्तिक महीना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का पर्व शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन हर सुहागिन महिला के लिए विशेष महत्व रखता है।

करवा चौथ व्रत में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

अन्न या जल का सेवन न करें : यह व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक न कुछ खाएं, न जल पिएं।

बाल न धोएं: करवा चौथ के दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही स्नान कर लें और बाल धो लें।

व्रत अधूरा न छोड़ें: एक बार संकल्प लेने के बाद व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यह पाप के समान माना जाता है।

दिन में न सोएं: व्रत के दौरान दिन में सोना व्रत की पवित्रता को कम करता है। इसलिए जितना हो सके, जाग्रत रहें और भक्ति में समय बिताएं।

इन रंगों के कपड़े न पहनें: काला और सफेद रंग करवा चौथ के दिन अशुभ माने जाते हैं। लाल, गुलाबी, पीला या मेहंदी रंग शुभ फलदायक माने जाते हैं।

करवा चौथ के दिन क्या करें

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए, शुभ रंग के वस्त्र धारण करें।

सरगी (सास द्वारा दिया गया आहार) ग्रहण करें और व्रत का संकल्प लें।

सुहाग का सामान (चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि) का दान करें।

घर के मंदिर को साफ करें और सजाएं।

रात को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण (समापन) करें।

करवा चौथ के दिन इन गलतियों से रहें सावधान

किसी से झगड़ा या कटु व्यवहार न करें।

मन में नकारात्मक विचार न लाएं।

किसी का अपमान या बुरा सोचने से बचें।

झूठ बोलने या कठोर वचन कहने से परहेज़ करें।

बाल या नाखून काटना इस दिन वर्जित माना गया है।

करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी आयु के लिए बल्कि दांपत्य जीवन की स्थिरता और प्रेम बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए इस दिन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से किया गया करवा चौथ व्रत हर सुहागिन के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है।

