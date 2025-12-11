कुर्सी पर बैठे-बैठे 32 वर्षीय युवक को आया Heart Attack, CCTV में कैद हुआ मौत का Video

नारी डेस्क : मौत कब और कैसे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल के समय में अचानक हुई मौतों का सिलसिला काफी डराने वाला बन गया है। कभी नाचते-नाचते मौत, कभी जिम करते हार्ट अटैक और कभी खेलते-खेलते अनहोनी। इसी कड़ी में अब इंदौर से एक और स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है।

कुर्सी पर बैठे-बैठे पड़ा हार्ट अटैक

इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाले 32 वर्षीय शिव नारायण को अचानक कुर्सी पर बैठे-बैठे हार्ट अटैक आ गया। घटना मंगलवार को हुई, जब शिव नारायण मोबाइल शोरूम में अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा और वह बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर पड़े। आसपास मौजूद कर्मचारी तुरंत उन्हें पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

मोबाइल शोरूम में काम कर रहे था शिव नारायण

शिव नारायण एक मोबाइल शोरूम में काम करते थे। मंगलवार का दिन उनके लिए बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक हुई हार्ट अटैक ने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का मर्ग कायम कर दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का वास्तविक कारण सामने आएगा।

परिवार में शोक की लहर

शिव नारायण की अचानक हुई मौत ने उनके परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। उनके परिवार में पत्नी, दो बच्चे, भाई और मां हैं। सभी इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध हैं। सीसीटीवी में कैद हुआ यह भयावह पल लोगों को याद दिलाता है कि स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां कितनी जरूरी हैं।