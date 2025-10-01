फिलीपींस में भूकंप के झटकों से दहली धरती और गिरी इमारतें, अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत

नारी डेस्क: मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत में कल रात 6.9 तीव्रता का भूकंप आने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलीपींस सरकार के अनुसार, यह इस साल की सबसे बड़ी आपदा है, जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की जान चली गई।



मंगलवार की रात लगभग 10 बजे केबु शहर के तटों पर भूकंप के तेज झटके लगे, जिसमें कई इमारतें धराशायी हो गईं। प्रांतीय सूचना कार्यालय के हवाले से, स्थानीय समाचार पत्र सनस्टार सेबू ने बताया कि भूकंप के केंद्र बोगो शहर में 13 लोग मारे गए, जबकि उत्तरी सेबू के सैन रेमिगियो शहर में चार अन्य की मौत हो गई।



फिलीपीन ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान ने शुरुआत में बताया था कि मंगलवार रात स्थानीय समयानुसार 9:59 बजे सेबू प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। बाद में संस्थान ने तीव्रता को संशोधित कर 6.9 कर दिया और बताया कि भूकंप बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, 5 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप का झटका मध्य फिलीपींस के कई पड़ोसी प्रांतों के साथ-साथ दक्षिणी फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किया गया। फिलीपींस प्रशांत महासागर के "अग्नि वलय" पर स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रवण क्षेत्र है।

