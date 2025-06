स्पाइडर-मैन एक्टर  का निधन – नींद में ली आखिरी सांस, 96 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: हॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अमेरिकी एक्टर जैक बेट्स (Jack Betts), जिन्हें सुपरहिट फिल्म स्पाइडर-मैन में उनके किरदार के लिए जाना जाता है, अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 96 साल की उम्र में 19 जून 2025 को कैलिफोर्निया स्थित अपने घर में शांति से नींद में ही अंतिम सांस ली।

जैक बेट्स के निधन की पुष्टि उनके भतीजे डीन सुलिवन ने की है। डीन ने बताया कि जैक अपने घर में सो रहे थे और नींद में ही उनकी मौत हो गई। यह एक स्वाभाविक निधन था, लेकिन मौत की असली वजह की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। उनके चाहने वाले और फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

जैक बेट्स का जन्म 11 अप्रैल 1929 को मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था। हालांकि, उनका बचपन जर्सी सिटी में बीता। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें थिएटर में रुचि हो गई थी। उन्होंने मियामी यूनिवर्सिटी से थिएटर में डिग्री हासिल की और फिर अपना करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क चले गए।

