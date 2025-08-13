चटपटी और स्वादिष्ट Nimki Chinese Bhel

नारी डेस्क : निमकी चाइनीज भेल (Nimki Chinese Bhel) एक मजेदार और टेस्टी स्नैक है, जिसमें हमारे घर की क्रिस्पी निमकी और चाइनीज सॉस का बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। ये चटपटी डिश पार्टी के लिए भी बढ़िया है और कभी भी शाम के नाश्ते में खाने का मन हो तो भी मजा आ जाता है। जल्दी बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं।

Servings - 4

सामग्री

आटे की लोई – 1 (मध्यम आकार की)

मैदा – बेलने के लिए (थोड़ा सा)

तेल – तलने के लिए

शेज़वान सॉस – 2 टेबलस्पून

टोमेटो केचप – 2 टेबलस्पून

सोया सॉस – 1 टीस्पून

सिरका (विनेगर) – 1 टीस्पून

पर्पल पत्ता गोभी – 40 ग्राम (बारीक कटी हुई)

पत्ता गोभी – 50 ग्राम (बारीक कटी हुई)

लाल शिमला मिर्च – 50 ग्राम (बारीक कटी हुई)

पीली शिमला मिर्च – 50 ग्राम (बारीक कटी हुई)

हरी शिमला मिर्च – 50 ग्राम (बारीक कटी हुई)

सफेद तिल – 1 टीस्पून

नमक – 1/4 टीस्पून

काली मिर्च – 1/4 टीस्पून

हरे प्याज के पत्ते – 1 टेबल स्पून (बारीक कटे हुए)

सफेद तिल – गार्निश के लिए

बनाने की विधि

एक आटे की लोई लें और हल्का सा मैदा लगाकर पतला बेल लें। फिर उसे लंबे और पतले स्ट्रिप्स (फीते) में काट लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तो इन स्ट्रिप्स को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। फिर टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

एक बड़े बाउल में ये सब चीजें डालें

2 टेबलस्पून शेज़वान सॉस

2 टेबलस्पून टोमेटो केचप

1 टीस्पून सोया सॉस

1 टीस्पून सिरका

पर्पल पत्ता गोभी, दोनों शिमला मिर्चें और हरी शिमला मिर्च (सभी कटी हुई)

फ्राई किए हुए स्ट्रिप्स

1 टीस्पून सफेद तिल

1/4 टीस्पून नमक

1/4 टीस्पून काली मिर्च

1 टेबलस्पून हरे प्याज के पत्ते

अब सबको अच्छे से मिला लें।

सर्विंग

तैयार भेल को एक सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से सफेद तिल से गार्निश करें। तुरंत परोसें, ताकि वो कुरकुरी बनी रहे।

अगर चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू रस भी डाल सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। यह एक चटपटी और क्रिस्पी इंडो-चाइनीज स्टाइल भेल है। परफेक्ट पार्टी या शाम के स्नैक्स के लिए!

अगर आप चाहें तो इसका नाम “क्रिस्पी चाइनीज भेल” रख सकते हैं।

बनाकर बताइए कैसी लगी।

