'मां नहीं बनना चाहती थी लेकिन बाद में तड़पी...' Soha Ali Khan ने शेयर किया किस्सा

नारी डेस्कः सोहा अली खान ने फिल्मों से तो काफी समय पहले से ही दूरी बना चुकी हैं हालांकि इंडस्ट्री इवेंट्स और सोशल मीडिया पर वह एक्टिव रहती हैं। इन दिनों सोहा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट है। दरअसल, सोहा अपने मां बनने के फैसले को लेकर कही बातों पर सुर्खियां बटौर रही हैं। दरअसल सोहा ने यह बात साझा की कि उन्होंने कैसे पहले मां बनने को कभी प्राथमिकता नहीं दी और जब उन्होंने मां बनना चाहा तो उन्हें कई तरह की मुश्किलें आई।

सोहा अली खान ने अपनी जिंदगी से जुड़ा जो राज सबके साथ साझा किया, उसे कई महिलाएं खुद के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सकती है। सोहा ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में शेयर किया कि जब उनकी शादी हुई तो वह 35 साल की थी और उस उम्र में उन्हें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का अंदाज़ा भी था लेकिन फिर भी उस समय मां बनना उनके लिए कोई जरूरी या तत्काल फैसला नहीं था। आगे समय बीतता गया और जब वह 38 साल की हुई तो उन्हें उस समय एहसास हुआ कि उन्हें भी बच्चा चाहिए और उन्हें इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने ही होंगे लेकिन उस समय ये सफर इतना आसान नहीं रहा था। सोहा ने और उनके पति कुणाल ने कई कोशिशें की लेकिन 6 से 8 महीनों तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उनकी हर महीने की उम्मीद निराशा में बदल जाती और फिर यह सब उनके लिए एक भावनात्मक और मानसिक संघर्ष बन चुका था।



जब नेचुरल कंसीव करने में आई सोहा-कुणाल को दिक्कत

सोहा ने कहा कि उन्होंने इस दौरान ओव्यूलेशन ट्रैक किया, स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह ली और जब नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो रहा था तो उन्होंने IVF और IUI जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर भी विचार किया। यहां तक कि उन्होंने यह तक भी सोचा कि शायद उन्हें बच्चा गोद लेने के बारे में सोचना चाहिए। सोहा के दिल दिमाग में इसे लेकर कई तरह की भावनात्मक उथल-पुथल चल रही थी। बहुत सी महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं लेकिन वह खुलकर कह भी नहीं पाती। ये सारे विचार एक महिला के अंदर चल रहे संघर्ष और भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाते हैं, जिसे बहुत सी महिलाएं महसूस करती हैं लेकिन खुलकर कह नहीं पातीं। एक दिन जब उनकी मासिक चक्र नहीं आया, तब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया… और दो गुलाबी लाइनें नज़र आईं। उस पल की खुशी और राहत को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह वो समय था जब उन्होंने महसूस किया कि किस्मत ने उन्हें अपना तोहफा दे ही दिया। बता दें कि सोहा अली खान आज ‘All About Her’ नाम से एक पॉडकास्ट चला रही हैं, जिसमें वो महिलाओं से जुड़े विषयों पर खुलकर बातचीत करती हैं जैसे पीरियड्स, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, और मेंटल हैल्थ। उनका मानना है कि महिलाएं अगर अपनी कहानियां साझा करें तो वे एक-दूसरे की ताकत बन सकती हैं।





बता दें कि कि सोहा ने यह भी बताया कि उन्होंने 35 की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवाने के बारे में सोचा था लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि शायद वे इस फैसले के लिए पहले ही देर कर चुकी थीं। यह आज की एक कड़वी सच्चाई है जो कई महिलाओं को सुनने को मिलता है। ये बात यह भी बताती है कि कैसे हमें अपने स्वास्थ्य और प्रजनन से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। सोहा ने जो अपनी जर्नी दूसरी महिलाओं के साथ साझा की इससे हर उस महिला के लिए एक सीख है कि वह अपने स्वास्थ पर समय रहते ध्यान दें। जल्दी मां बनना या देर से मां बनना उनका अपना फैसला है लेकिन अहम बात यह है कि जो भी वह निर्णय ले वह खुद से सही समय पर ले ताकि वह अपनी जिंदगी को खुलकर जी सके।