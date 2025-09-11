12 SEPFRIDAY2025 1:01:12 PM
Nari

जाने ये कौन से बीज किस समस्या में है बेस्ट, हेयर फॉल, ब्लोटिंग या लो टेस्टोस्टेरोन का करेंगे जड़ से इलाज

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Sep, 2025 05:20 PM
जाने ये कौन से बीज किस समस्या में है बेस्ट, हेयर फॉल, ब्लोटिंग या लो टेस्टोस्टेरोन का करेंगे जड़ से इलाज

नारी डेस्क : लोग हेल्दी रहने के लिए अलग-अलग तरह के सीड्स (बीज) खाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी चिया सीड्स, अलसी, सब्जा, सूरजमुखी और कद्दू के बीज खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि कौन सा बीज किस समस्या में फायदेमंद है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोग बिना जानकारी के केवल फैशन में बीज खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बीज का अलग फायदा होता है और उसे सही समय व सही मात्रा में खाना जरूरी है। आइए जानते हैं पांच सबसे पावरफुल बीज और उनके फायदे।

चिया सीड्स (कब्ज और डिहाइड्रेशन में कारगर)

फायदा: चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं। ये पानी को सोखकर पेट में जेल जैसा बनाते हैं, जिससे गट साफ रहता है और कब्ज दूर होती है।

किसे खाने चाहिए

चिया सीड्स खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जिन्हें बार-बार कब्ज की समस्या रहती है या जिनका पेट साफ नहीं होता। इसके अलावा, यह डिहाइड्रेशन से परेशान लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह शरीर में नमी बनाए रखने में मदद करता है। 

PunjabKesari

कैसे खाएं

रातभर पानी में भिगोकर सुबह पिएं।
इसे स्मूदी, नींबू पानी या दही में डालकर भी खा सकते हैं।

अलसी के बीज (हॉर्मोनल बैलेंस और पीसीओएस में मददगार)

फायदा: अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिगनेन्स होते हैं, जो हॉर्मोन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करते हैं।

किसे खाने चाहिए

अलसी के बीज पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद हैं। साथ ही, हॉर्मोनल असंतुलन से परेशान लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह हॉर्मोन को प्राकृतिक तरीके से संतुलित करने में मदद करता है।

कैसे खाएं

हल्का भूनकर पाउडर बना लें और दही, सलाद या स्मूदी में मिलाकर खाएं।
आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं।

सूरजमुखी के बीज (इम्यूनिटी और ग्लोइंग स्किन के लिए)

फायदा: सूरजमुखी के बीज में विटामिन E भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है।

PunjabKesari

किसे खाने चाहिए

सूरजमुखी के बीज खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जिन्हें अक्सर लो एनर्जी महसूस होती है या जो जल्दी थक जाते हैं। यह डल और ड्राय स्किन वाले लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन E त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है।

कैसे खाएं

मिक्स सीड्स के रूप में स्नैक की तरह।
सलाद, दही, ओट्स या स्मूदी में डालकर।

सब्जा सीड्स (एसिडिटी और ब्लोटिंग में राहत)

फायदा: सब्जा सीड्स में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पेट को ठंडक देती हैं और पाचन तंत्र को सही करती हैं।

किसे खाने चाहिए

सब्जा सीड्स उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं जिन्हें एसिडिटी, गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है। यह पित्त दोष से परेशान लोगों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि इनकी ठंडी तासीर शरीर को ठंडक और पाचन तंत्र को राहत देती है।

PunjabKesari

कैसे खाएं

ठंडे पानी में भिगोकर शरबत, मिल्कशेक या नींबू पानी में डालकर पिएं।

कद्दू के बीज (हेयर फॉल और लो टेस्टोस्टेरोन में फायदेमंद)

फायदा: कद्दू के बीज में जिंक और मैग्नीशियम होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाते हैं।

किसे खाने चाहिए

कद्दू के बीज खासतौर पर उन पुरुषों के लिए फायदेमंद हैं जिन्हें बाल झड़ने की समस्या है। यह लो टेस्टोस्टेरोन या कम एनर्जी से जूझ रहे पुरुषों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें मौजूद जिंक और मैग्नीशियम शरीर को ताकत देते हैं और हार्मोन को संतुलित रखते हैं।

कैसे खाएं

सीधे स्नैक के रूप में खाएं।
स्मूदी, सलाद या ओट्स में डालकर भी खा सकते हैं।

PunjabKesari

डॉक्टर की सलाह

सभी बीज सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। रोजाना लगभग 20–25 ग्राम से ज्यादा बीज नहीं खाने चाहिए। अगर आपको एलर्जी, डायबिटीज या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो बीजों का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it