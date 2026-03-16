17 MARTUESDAY2026 2:08:35 PM
Nari

सॉसी पोहा चिली

  • Edited By Monika,
  • Updated: 16 Mar, 2026 06:28 PM
सॉसी पोहा चिली

नारी डेस्क : अगर आप घर पर कुछ नया और चटपटा स्नैक बनाना चाहते हैं तो सॉसी पोहा चिली एक बेहतरीन रेसिपी है। इसमें सूजी और पोहे से बनी कुरकुरी टिक्कियों को मसालेदार चाइनीज़ स्टाइल सॉस में टॉस किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। यह डिश बाहर मिलने वाले चिली स्नैक्स जैसी लगती है, लेकिन इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। शाम की चाय, पार्टी या बच्चों के स्नैक के लिए यह एक परफेक्ट रेसिपी है।

Servings - 4

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सामग्री

सूजी – 115 ग्राम
दही – 115 ग्राम
सेंधा नमक – 1/2 छोटा चम्मच
काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच
भीगा हुआ पोहा – 50 ग्राम
हरा धनिया – 1 बड़ा चम्मच
कॉर्न फ्लोर – 2 बड़े चम्मच
तेल – शैलो फ्राई करने के लिए

सॉस के लिए
तेल – 1 बड़ा चम्मच
लहसुन – 1 छोटा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
अदरक – 1 छोटा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच (बारीक कटी हुई)
शिमला मिर्च – 50 ग्राम
प्याज – 50 ग्राम
सोया सॉस – 2 छोटे चम्मच
रेड चिली सॉस – 2 बड़े चम्मच
शेजवान सॉस – 2 बड़े चम्मच
पानी – 60 मिलीलीटर
सेंधा नमक – 1/4 छोटा चम्मच
काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच
कॉर्न फ्लोर का घोल – 60 मिलीलीटर
हरी स्प्रिंग अनियन – 1 बड़ा चम्मच (कटी हुई)
हरी स्प्रिंग अनियन – सजाने के लिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बनाने की विधि

1. एक बाउल में सूजी, दही, 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छी तरह फेंट लें।
2. इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी फूल जाए।
3. 15 मिनट बाद इसमें भीगा हुआ पोहा और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
4. मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लें और हाथों से हल्का दबाकर टिक्की का आकार बना लें।
5. इन टिक्कियों पर कॉर्न फ्लोर छिड़ककर अच्छी तरह कोट कर लें।
6. कड़ाही या पैन में तेल गरम करें और टिक्कियों को शैलो फ्राई करें, जब तक वे चारों तरफ से सुनहरी और कुरकुरी न हो जाएं।
7. फ्राई होने के बाद इन्हें निकालकर टिशू पेपर पर रख दें।
8. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर लगभग 30 सेकंड तक भूनें।
9. अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालकर 1 मिनट तक पकाएं।
10. इसके बाद सोया सॉस, रेड चिली सॉस, शेजवान सॉस और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
11. अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालकर मिलाएं।
12. कॉर्न फ्लोर का घोल डालें और 1 मिनट तक पकाएं, जब तक सॉस थोड़ा गाढ़ा न हो जाए।
13. अब इसमें फ्राई की हुई टिक्कियां और कटी हुई स्प्रिंग अनियन डालें और हल्के से मिला लें।
14. गैस बंद कर दें और डिश को सर्विंग प्लेट में निकाल लें।
15. ऊपर से स्प्रिंग अनियन से सजाकर गरमागरम परोसें।

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