फैटी लिवर में घी खाना सही है या नहीं? जानें खाने की सही मात्रा

नारी डेस्क : आजकल Fatty Liver की समस्या तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में खानपान का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इस स्थिति में घी खाना सुरक्षित है या इसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, फैटी लिवर में घी पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा को सीमित रखना बेहद जरूरी है। सही तरीके से और संतुलित मात्रा में घी का सेवन किया जाए, तो यह नुकसान की बजाय कुछ हद तक फायदेमंद भी हो सकता है।

घी के फायदे भी हैं मौजूद

घी में हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। सीमित मात्रा में घी का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बना सकता है और शरीर को जरूरी पोषण भी देता है।

ज्यादा घी बढ़ा सकता है खतरा

Fatty Liver में पहले से ही लिवर में फैट जमा होता है। ऐसे में अधिक मात्रा में घी का सेवन करने से यह समस्या और गंभीर हो सकती है और लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

वजन बढ़ने का भी खतरा

घी कैलोरी से भरपूर होता है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन तेजी से वजन बढ़ा सकता है। बढ़ता हुआ वजन फैटी लिवर की स्थिति को और बिगाड़ सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है।

हमेशा शुद्ध देसी घी ही चुनें

अगर आप घी का सेवन कर रहे हैं, तो हमेशा शुद्ध देसी घी ही खाएं। मिलावटी या प्रोसेस्ड घी लिवर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ऐसी चीजों से बचना बेहतर है।

संतुलित डाइट के साथ ही लें घी

फैटी लिवर में सिर्फ घी कम करना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, फाइबर और नियमित एक्सरसाइज के साथ अगर थोड़ी मात्रा में घी लिया जाए, तो यह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता।

फैटी लिवर में घी पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में और सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। संतुलित डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप इस समस्या को कंट्रोल में रख सकते हैं।

