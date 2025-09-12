सैनिटरी पैड्स: फायदे, इस्तेमाल का सही तरीका और स्किन फ्रेंडली विकल्प

नारी डेस्क : पीरियड्स के दौरान सही सैनिटरी पैड चुनना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। पैड का चुनाव केवल आराम और एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, बल्कि स्किन फ्रेंडली और इंफेक्शन-फ्री रहने के लिए भी किया जाना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि पैड का मटेरियल, फ्लो और बदलने का समय हर महिला के लिए महत्वपूर्ण है। जाने कोन से है पॉपुलर पैड्स और उनके फायदे।

व्हिस्पर पैड्स (Whisper Pads)

अपने हाई एब्जॉर्प्शन कोर की वजह से बहुत लोकप्रिय हैं। यह लंबे समय तक प्रोटेक्शन देते हैं और लीकेज की संभावना को कम करते हैं, जिससे महिला दिनभर आराम महसूस कर सकती है। इन्हें सामान्य फ्लो के लिए 5-6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हेवी फ्लो वाले दिनों में हर 4 घंटे में बदलना बेहतर होता है।

स्टेफ्री पैड्स (Stayfree Pads)

अपनी सॉफ्ट सरफेस और डबल विंग्स की वजह से बेहद आरामदायक हैं, जिससे दिनभर ऑफिस या कॉलेज में सक्रिय रहने के दौरान भी कोई परेशानी नहीं होती। इन्हें सामान्य रूप से 5-6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Stayfree पैड्स का निर्माण पॉलिमर एब्जॉर्बेंट कोर, नॉन-वॉवन टॉप लेयर और प्लास्टिक बैकिंग से किया गया है, जो इन्हें लचीला, सुरक्षित और प्रभावी बनाता है।

केयरफ्री पैड्स (Carefree Pads)

हल्के और पतले होने के कारण खासतौर पर लाइट फ्लो वाले दिनों के लिए उपयुक्त हैं। यह पैड पहनने में बहुत आरामदायक हैं और दिनभर सहजता महसूस कराते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 4-5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Carefree पैड्स का निर्माण पतली पॉलिमर कोर और सॉफ्ट नॉन-वॉवन टॉप लेयर से किया गया है, जो स्किन फ्रेंडली और प्रभावी एब्जॉर्प्शन प्रदान करता है।

सोफी पैड्स (Sofy Pads)

बॉडी फिट डिजाइन इन्हें एक्टिव महिलाओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। यह पैड शरीर के आकार के अनुसार सही ढंग से फिट होते हैं और मूवमेंट के दौरान भी आराम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 5-6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

नुआ पैड (Nua Pads)

Nua पैड्स केमिकल-फ्री होने के कारण स्किन फ्रेंडली और रैश-फ्री होते हैं, जिससे सेंसिटिव स्किन वाली महिलाओं के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 5-6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Nua पैड्स का निर्माण केमिकल-फ्री पॉलीमर और नॉन-वॉवन या कॉटन टॉप लेयर से किया गया है, जो आराम और प्रभावी एब्जॉर्प्शन दोनों सुनिश्चित करता है।

फ्रैश पैड्स (Fresh Pads)

Fresh पैड्स बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ बेसिक प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प बनते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 4-5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

Government ₹10 Pads

किफायती होने के कारण ग्रामीण इलाकों में आसानी से उपलब्ध हैं और बेसिक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 3-4 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पैड्स का निर्माण बेसिक पॉलीमर, पेपर टॉप और प्लास्टिक बैकिंग से किया गया है, जो उन्हें सस्ता लेकिन प्रभावी विकल्प बनाता है।

फेमिग 9 पैड (Femig 9 Pads)

Femig 9 पैड्स सेंसिटिव स्किन के लिए उपयुक्त हैं और हल्के फ्लो वाले दिनों में आरामदायक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 4-5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Femig 9 पैड्स का निर्माण पॉलीमर कोर और सॉफ्ट नॉन-वॉवन टॉप लेयर से किया गया है, जो स्किन फ्रेंडली होने के साथ प्रभावी एब्जॉर्प्शन भी सुनिश्चित करता है।

ट्रस्टमी पैड्स (Trustme Pads)

Trustme पैड्स स्कूल और कॉलेज जाने वाली महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक हैं, क्योंकि यह पहनने में आसान और अच्छा एब्जॉर्प्शन प्रदान करते हैं। इन्हें सामान्य रूप से 4-5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

तामिझाची नैपकिन पैड (Tamizhachis Napkin Pads)

Tamizhachis Napkin सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने के कारण रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक आसान विकल्प है। इसमें डे और नाइट दोनों के लिए अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं। इसे सामान्य रूप से 3-4 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

बेला पैड्स (Bella Pads)

Bella पैड्स अपने सुपर-थिन डिज़ाइन और सांस लेने योग्य मटेरियल की वजह से स्किन फ्रेंडली हैं, जिससे पहनने में आराम और सुरक्षा दोनों मिलती है। इन्हें सामान्य रूप से 4-5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

पी सेफ पैड्स (Pee Safe Pads)

Pee Safe पैड्स 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बने होने के कारण स्किन फ्रेंडली और रैश-फ्री हैं, साथ ही बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं। इन्हें सामान्य रूप से 5-6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Pee Safe पैड्स का निर्माण ऑर्गेनिक कॉटन और बायोडिग्रेडेबल लेयर से किया गया है, जो आरामदायक, प्रभावी और इको-फ्रेंडली प्रोटेक्शन प्रदान करता है।

सूती कपड़े के पैड (Cotton Cloth Pads)

Cotton Cloth Pads शुद्ध कॉटन से बने होने के कारण स्किन फ्रेंडली और रैश-फ्री हैं, साथ ही इन्हें धोकर बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इन्हें इको-फ्रेंडली बनाता है। इन्हें सामान्य रूप से 4-5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। Cotton Cloth Pads का निर्माण मल्टी-लेयर कॉटन से किया गया है, जो आरामदायक, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है।

डर्मेटोलॉजिस्ट की मुख्य सलाह (Dermatologist)

डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार, सैनिटरी पैड को हर 4-6 घंटे में बदलना चाहिए, चाहे फ्लो ज्यादा हो या कम। यदि स्किन पर इरिटेशन या रैश दिखाई दे, तो ऑर्गेनिक या केमिकल-फ्री पैड का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। रात के समय लंबा और वाइड पैड अपनाना चाहिए ताकि पूरी रात आराम और प्रोटेक्शन सुनिश्चित हो। वहीं, कपड़े के री-यूजेबल पैड का इस्तेमाल करने पर उन्हें अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, जिससे बैक्टीरिया और बदबू से बचा जा सके।

सही पैड चुनने से पीरियड्स के दिन आरामदायक, फ्रेश और इंफेक्शन-फ्री बनते हैं। ऊपर बताए गए सभी पैड्स की अपनी खासियत और मटेरियल अलग-अलग हैं। आपकी स्किन, फ्लो और लाइफस्टाइल के हिसाब से पैड का चुनाव करें और हर 4-6 घंटे में बदलना न भूलें।

