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ये है मोहब्बतें’ की छोटी रूही का रॉयल ट्रांसफॉर्मेशन, साड़ी में दिखीं बेहद ग्लैमरस

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Mar, 2026 06:22 PM
ये है मोहब्बतें’ की छोटी रूही का रॉयल ट्रांसफॉर्मेशन, साड़ी में दिखीं बेहद ग्लैमरस

नारी डेस्क : टीवी शो Yeh Hai Mohabbatein में ‘रूही’ का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली Ruhanika Dhawan अब पूरी तरह से ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। 18 साल की एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें वह साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में बेहद खूबसूरत और रॉयल लग रही हैं।

रीगल और मिनिमल ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

रुहानिका का यह लुक रीगल और मिनिमल ग्लैम का शानदार उदाहरण है। उन्होंने डिजाइनर लेबल सौरव दास की मरून और गोल्ड टोन वाली साड़ी पहनी, जो क्लासिक इंडियन स्टाइल को मॉडर्न टच दे रही है। साड़ी की सॉफ्ट और फ्लोई ड्रेपिंग उनके पूरे लुक को एलिगेंट बना रही है।

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सुनहरी धारियों वाली साड़ी ने बढ़ाया चार्म

इस साड़ी में डीप मरून और गोल्डन शेड का खूबसूरत मेल देखने को मिला। गोल्डन स्ट्राइप्स इसे रिच और क्लासी फिनिश दे रही हैं। ओपन पल्लू स्टाइल में ड्रेप की गई साड़ी ने उनके लुक को एफर्टलेस एलिगेंस दिया।

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बैकलेस ब्लाउज बना लुक का हाइलाइट

रुहानिका के लुक का सबसे खास हिस्सा उनका बैकलेस ब्लाउज रहा। टाई-अप डोरी स्टाइल और बनारसी फैब्रिक पर गोल्डन जरी वर्क ने इसे बेहद क्लासी बनाया। यह ब्लाउज ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मिक्स नजर आया।

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जूलरी और मेकअप ने बढ़ाई खूबसूरती

रुहानिका ने अपने लुक को झुमकों, पर्ल चेन और बाजूबंद के साथ स्टाइल किया, जिससे देसी रॉयल वाइब और उभरकर आई। वहीं सॉफ्ट मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने पूरे लुक को सटल लेकिन स्टनिंग बना दिया।

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छोटी ‘रूही’ अब पूरी तरह से फैशन आइकन बन चुकी हैं। Ruhanika Dhawan का यह रॉयल और एलिगेंट लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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