क्रश को बनाना है अपना दीवाना? ये 10 क्यूट मूव्स ज़रूर आज़माएं  अट्रैक्शन होगा डबल

नारी डेस्क: हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी कोई ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर दिल तेज़ धड़कने लगता है। बातें करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मन में यही चलता रहता है उसे कैसे इम्प्रेस करें? अगर आप भी अपने क्रश को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है थोड़ी स्मार्टनेस और थोड़ी क्यूटनेस की। यहां हम लेकर आए हैं 10 ऐसे क्यूट और असरदार मूव्स जो आपके अट्रैक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं।

स्माइल है सबसे बड़ा हथियार

एक सच्ची, प्यारी मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। जब भी आप अपने क्रश के आस-पास हों, हल्की मुस्कान ज़रूर रखें। इससे आप फ्रेंडली और सहज लगते हैं। मुस्कुराइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। नेचुरल रहिए। जब आप अपने क्रश से उनके नाम लेकर बात करते हैं, तो वह उन्हें खास महसूस कराता है। यह एक छोटी सी बात है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। जैसे: "हाय नेहा, तुम्हारी आज की प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी थी।"

थोड़ा-सा फ्लर्ट करना भी है जरूरी

जब आपका क्रश बात कर रहा हो, तो सिर्फ सुनिए ही नहीं, दिलचस्पी भी दिखाइए। बीच में टोकना या ध्यान न देना गलत प्रभाव डाल सकता है। अच्छा श्रोता बनने से सामने वाला कनेक्शन महसूस करता है। हल्का-फुल्का फ्लर्टिंग, जैसे मस्ती में मज़ाक करना या आंखों से मुस्कराना, बहुत असरदार हो सकता है। लेकिन यह ज़रूरी है कि आप सीमाएं न पार करें।

एक सच्चा कॉम्प्लिमेंट दें

तारीफ हमेशा काम करती है, लेकिन तभी जब वह दिल से हो। जैसे “तुम हमेशा इतना पॉजिटिव सोचते हो”, या “तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है।” झूठी तारीफों से बचें। सेंस ऑफ ह्यूमर बनाएगा बॉन्ड मजबूत अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, तो उनके दिल में जगह बनाना आसान हो जाता है। हल्का-फुल्का मज़ाक, मजेदार बात या किस्सा माहौल को सहज बनाता है। ध्यान रखें मज़ाक किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाए।

छोटी-छोटी चीज़ों में केयर दिखाइए

छोटे इशारे, जैसे "आज तुम थके लग रहे हो, सब ठीक है?", या "तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई/लाया हूं" बहुत असर करते हैं। ऐसे मोमेंट्स सामने वाले को बताते हैं कि आप उनका ध्यान रखते हैं। जब आप उनसे बात करें तो आंखों में आंखें डालकर बात करना आत्मविश्वास और सच्चाई को दर्शाता है। इससे आप ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरना उल्टा असर डाल सकता है।

ग्रुप में भी उन्हें स्पेशल फील कराएं

अगर आप एक ही ग्रुप में हैं, तो उनके साथ थोड़ा ज्यादा इंटरैक्शन रखें। जैसे सबसे पहले उन्हें हाय कहना, उनकी बातों पर ध्यान देना आदि। ये छोटी बातें उनके मन में आपके लिए खास जगह बना सकती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, तो उनकी पोस्ट पर कभी-कभार कॉमेंट या स्टोरी रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर स्टोरी पर रिएक्ट करना या बार-बार मैसेज भेजना सही तरीका नहीं है। ऑनलाइन प्रेजेंस रखें, लेकिन ओवरएक्सपोज़ न हों।

क्यूट बनें, नकली नहीं

किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट दिखें बस सच्चे, ईमानदार और थोड़े से केयरिंग बनें। अगर क्रश को भी आपमें दिलचस्पी होगी, तो ये मूव्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।

