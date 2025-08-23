26 AUGTUESDAY2025 2:52:36 PM
Nari

अलविदा कॉमेडी किंग :  जसविंदर भल्ला की अंतिम विदाई में नहीं थमे गिप्पी ग्रेवाल  के आंसू

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Aug, 2025 05:25 PM
अलविदा कॉमेडी किंग :  जसविंदर भल्ला की अंतिम विदाई में नहीं थमे गिप्पी ग्रेवाल  के आंसू

 

नारी डेस्क: दिग्गज पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार शनिवार को मोहाली में हुआ। कई राजनेता और पंजाबी फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियां जसविंदर भल्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पर एकत्रित हुईं। गिप्पी ग्रेवाल, जिमी शेरगिल और जसबीर जस्सी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गिप्पी ग्रेवाल काफी भावुक नजर आए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


जसविंदर भल्ला को याद करते हुए, लोकप्रिय गायक जसबीर जस्सी ने एएनआई से कहा, "यह पंजाबी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।" पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। श्मशान घाट के बाहर मीडिया से बात करते हुए, मनकीरत ने कहा, "इस कठिन समय में सभी को शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। वह हमारे उद्योग का गौरव थे। उनकी उपस्थिति ने ही फिल्मों को सुपरहिट बना दिया।" इससे पहले, अभिनेत्री नीरू बाजवा और कई अन्य सहयोगियों ने जसविंदर भल्ला के घर जाकर परिवार को संवेदना व्यक्त की।

PunjabKesari
नीरू बाजवा ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से जसविंदर भल्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा-"इस दुखद समाचार के साथ सुबह उठकर बहुत दुख हुआ। भल्ला साहब वास्तव में सम्मानित और प्रशंसित थे, और उनके योगदान को बड़े सम्मान के साथ याद किया जाएगा। शांति से विश्राम करें, महोदय, मेरी संवेदनाएँ नीरू ने पोस्ट किया, "परिवार के प्रति गहरी संवेदना।"

PunjabKesari

पिछले कुछ महीनों से बीमारी से जूझ रहे जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। अपनी बेबाक कॉमिक टाइमिंग और व्यंग्यात्मक संवादों के लिए जाने जाने वाले भल्ला पंजाबी सिनेमा के एक दिग्गज थे जिन्होंने पर्दे पर कॉमेडी को नई परिभाषा दी। गड्डी चलती है छल्ला मारके, कैरी ऑन जट्टा, जिंद जान और बैंड बाजे जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनय के लिए दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। 65 वर्षीय जसविंदर भल्ला के परिवार में उनकी पत्नी परमदीप भल्ला और उनके दो बच्चे - बेटा पुखराज भल्ला और बेटी अशप्रीत कौर हैं। 
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it