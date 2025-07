हिलने लगी इमारतें, घर से भागे लोग... रूस में 8.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने मचाई दहशत

नारी डेस्क: रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर बुधवार तड़के रिक्टर पैमाने पर 8.7 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया, जिसके बाद प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि भूकंप मंगलवार को लगभग 23:24 GMT पर आया, जिसका केंद्र रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के एक प्रमुख शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

BREAKING NEWS



USGS has upgraded the earthquake to a massive 8.7 magnitude!



The powerful quake struck off the eastern coast of Russia.



There is a serious tsunami threat.

Japan, Hawaii, and Alaska are on high alert.



Story still developing...#earthquake #tsunami