नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखेगी पूनम पांडे ,  मंदोदरी' रोल पर बवाल के बीच  शेयर किया वीडियो

  • Updated: 22 Sep, 2025 11:23 AM
नारी डेस्क:  दिल्ली की प्रतिष्ठित लव-कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभाने को लेकर पूनम पांडे की आलोचनाओं के बीच, आयोजन समिति ने विवाद को संबोधित करने के लिए एक वीडियो जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी की यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त लव-कुश रामलीला टीम द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, पूनम को 9 दिनों तक उपवास रखने की बात करते हुए सुना जा सकता है, ताकि उनका तन और मन शुद्ध रहे।


क्लिप में, पूनम कहती सुनाई देती हैं- "दिल्ली के लाल किले में, विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में, मुझे मंदोदरी की भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं।" पूनम ने कहा- "मंदोदरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र। मंदोदरी रावण की पत्नी थीं। मैं इस खूबसूरत किरदार को निभाने के लिए उत्सुक हूं।" उन्होंने आगे बताया कि वह अपने मन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए नौ दिनों तक उपवास रखेंगी। वह कहती हैं-  "मैंने यह भी तय किया है कि चूंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए मैं नौ दिनों तक उपवास रखने की योजना बना रही हूं, ताकि मेरा तन और मन अधिक शुद्ध रहे, और मैं इस खूबसूरत किरदार को बखूबी निभा सकूँ। जय श्री राम," ।


पिछले हफ़्ते की शुरुआत में, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने पूनम पांडे द्वारा रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने पर आपत्ति जताई थी। संगठन ने 2011 में भारत के वनडे विश्व कप जीतने पर कपड़े उतारने के वादे और 2024 में मृत्यु की झूठी घोषणा जैसे आपत्तिजनक स्टंट के कारण उनकी विवादास्पद सार्वजनिक छवि का दावा किया, और कहा कि ऐसे कृत्य भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। VHP का मानना ​​है कि रामायण पर आधारित नाटकों में कलाकारों का चयन केवल अभिनय प्रतिभा के आधार पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। 22 सितंबर से शुरू हो रही इस साल की लाल किले की रामलीला में रावण की भूमिका में आर्य बब्बर, राम की भूमिका में किंशुक वैद्य, सीता की भूमिका में रिनी आर्य और परशुराम की भूमिका में भाजपा सांसद मनोज तिवारी जैसे कलाकार भी शामिल होंगे।

