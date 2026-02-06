पढ़ाई को ना समझो बोझ, ऑनलाइन ना करो समय बर्बाद... पीएम मोदी ने students को दिए ये मंत्र

नारी डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि छात्रों को बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि सपनों को कर्म, संतुलन और लगातार सीखने का साथ मिलना चाहिए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि शिक्षा का मतलब जीवन का सर्वांगीण विकास है, न कि सिर्फ़ परीक्षाओं में नंबर लाना। जैसे-जैसे CBSE, ISCE और अन्य राज्य बोर्डों की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, प्रधानमंत्री ने 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें संस्करण के दौरान कुछ चुने हुए "एग्जाम वॉरियर्स" से बातचीत की। इस साल यह इंटरैक्टिव सेशन गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर और असम के गुवाहाटी के छात्रों के साथ भी आयोजित किए गए।



सपनों को लेकर कही ये बात

छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा -सपने न देखना अपराध है सपने ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ़ सपनों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए, जीवन में कर्म को सर्वोपरि मानना ​​चाहिए,"। संतुलन की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, पीएम मोदी ने छात्रों से पढ़ाई, आराम, कौशल और शौक को एक साथ मैनेज करने को कहा। उन्होंने कहा- "जीवन में हर चीज़ में संतुलन होना चाहिए। अगर आप एक तरफ़ ज़्यादा झुकेंगे, तो आप जरूर गिर जाएंगे,"। प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि जीवन कौशल और पेशेवर कौशल दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। "दो तरह के कौशल होते हैं - जीवन कौशल और पेशेवर कौशल। अगर कोई मुझसे पूछे कि किस पर ध्यान देना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि दोनों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, "ये दोनों साथ-साथ चलते हैं।"



शिक्षा बोझ नहीं लगनी चाहिए: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कौशल ज्ञान से शुरू होता है और सही सीख और अवलोकन के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता।प्रधानमंत्री ने शिक्षा को बोझ समझने के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा- "शिक्षा बोझ नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए हमारी पूरी भागीदारी ज़रूरी है। टुकड़ों में शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं देती,"। पीएम ने यह भी कहा कि- "जीवन सिर्फ़ परीक्षाओं के बारे में नहीं है। शिक्षा हमारे विकास का सिर्फ़ एक माध्यम है। सिर्फ अंकों पर ध्यान देने के बजाय सभी को जीवन में सुधार पर ध्यान देना चाहिए, जो कक्षाओं और परीक्षाओं से परे है,"। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छे शिक्षक सिर्फ़ वही नहीं पढ़ाते जिससे अच्छे अंक मिलें, बल्कि सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं। "कई बार शिक्षक सिर्फ़ वही पढ़ाते हैं जो परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक सब कुछ पढ़ाता है और समग्र विकास पर ध्यान देता है,"।



ऑनलाइन समय बर्बाद न करने की चेतावनी

डिजिटल आदतों पर बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने छात्रों को ऑनलाइन समय बर्बाद न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा- "सिर्फ़ इसलिए समय बर्बाद न करें क्योंकि भारत में इंटरनेट सस्ता है। मैंने सट्टेबाजी के खिलाफ कानून बनाया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे," उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझदारी से किया जाए तो गेमिंग भी एक कौशल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टीम के सदस्यों से मिलने के बारे में भी भावुक होकर बात की। उन्होंने कहा- "उनके पास घर नहीं हैं, और वे अंधे हैं, फिर भी उन्होंने खेलना सीखा और अपनी विकलांगता के बावजूद इस स्तर तक पहुंचे। जब मैंने उनकी कहानियां सुनीं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए," उन्होंने छात्रों से कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का आग्रह करते हुए कहा। "हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कम्फर्ट ज़ोन से ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी तो हम जिस तरह से जीते हैं, उससे बनती है," ।





भारत के भविष्य को देखते हुए, पीएम मोदी ने छात्रों को याद दिलाया कि वे देश के विकास की यात्रा के केंद्र में होंगे। उन्होंने कहा- "आप सभी 2047 में 35-40 साल के होंगे। मैं एक विकसित भारत बनाने के लिए किसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं? क्या आपको भी इसके लिए काम नहीं करना चाहिए?" उन्होंने कहा- "हमें भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदने और इस्तेमाल करने पर ज़ोर देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए" । एक पर्सनल किस्सा शेयर करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि उनके जन्मदिन, 17 सितंबर को, एक नेता ने उन्हें फोन करके कहा कि उन्होंने 75 साल पूरे कर लिए हैं।मैंने उनसे कहा कि अभी 25 साल बाकी हैं। मैं बीते हुए कल को नहीं गिनता, बल्कि जो बचा है उसे गिनता हूं। मैं हमेशा आने वाले कल को देखता हूं,"। उन्होंने छात्रों से पिछली असफलताओं पर ध्यान न देने का आग्रह करते हुए कहा।

