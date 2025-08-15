19 AUGTUESDAY2025 12:00:06 PM
Nari

इस बार मोदी की भगवा पगड़ी और जैकेट ने लूटी लाइमलाइट, देखें पीएम के 2020 से लेकर अब तक के लुक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Aug, 2025 12:27 PM
इस बार मोदी की भगवा पगड़ी और जैकेट ने लूटी लाइमलाइट, देखें पीएम के 2020 से लेकर अब तक के लुक

नारी डेस्क:  अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अपनी राजनीतिक क्षमता, बल्कि अपने परिधानों के चुनाव से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आज लाल किले पर भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुने गए हेडवियर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और एकता को उजागर करने के उनके लगाव का उदाहरण हैं।

PunjabKesari
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी और तिरंगा स्टोल पहना हुआ था। उन्होंने इस पगड़ी को सफ़ेद कुर्ते और चूड़ीदार के साथ नारंगी रंग की नेहरू जैकेट के साथ पहना था। इस वर्ष के समारोह की थीम 'नया भारत' है, जो 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

PunjabKesari
2014 से, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट और रंगीन पगड़ी पहनना एक परंपरा बना ली है, जो भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। पीएम की पगड़ी जातीय विविधता, देशभक्ति और एक विशिष्ट व्यक्तिगत शैली का प्रतिनिधित्व करती है।

PunjabKesari
 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चटक नारंगी, पीले और हरे रंग की राजस्थानी लहरिया प्रिंट वाली पगड़ी, सफेद कुर्ता, पायजामा और नीली जैकेट पहनी थी।

PunjabKesari

 2023 में, उन्होंने राजस्थानी बंधनी प्रिंट वाली पगड़ी पहनी थी। 

PunjabKesari
2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे की थीम वाली पगड़ी पहनी थी। 

PunjabKesari

 2021 में लाल पैटर्न और लंबी गुलाबी पगड़ी वाली केसरिया पगड़ी पहनी थी। उन्होंने पारंपरिक कुर्ता, चूड़ीदार, नीली जैकेट और स्टोल के साथ अपने लुक को और भी निखारा।

PunjabKesari

2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया और क्रीम रंगों की एक आकर्षक पगड़ी पहनी थी।

पगड़ी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल की जाने वाली पगड़ी के लिए स्थानीय रूप से प्रयुक्त शब्द है। कुछ हिस्सों में इसे साफा भी कहा जाता है, और जिस तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है वह व्यक्ति के क्षेत्र और समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

