पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी से पीएम ने किया एक वादा, माेदी से मिलकर रो पड़ा पूरा परिवार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अपने कानपुर दौरे के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कारोबारी शुभम द्विवेदी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात करने के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा- "पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश और सरकार हमारे साथ खड़ी है. उन्होंने हमें संवेदनाएं दीं"।



After meeting PM Modi, Wife of Shubham Dwivedi, who lost his life in Pahalgam Terrorist Attack, Aishanya Dwivedi says, "PM Modi said that the entire nation and the government are standing with us. He gave us condolences...PM Modi was very sad..."