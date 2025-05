कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया- पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर किया अटैक, स्कूलों को भी बना रहा निशाना

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के हमलों को भारत का मुहंतोड़ जवाब दे रहा है, ऐसे में विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेस कर हालतों की जानकारी दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उधमपुर और पठान कोट हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के विमानों ने हमला करने की कोशिश की गई जिसे नाकाम कर दिया गया।

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Col Sofiya Qureshi says, "Pakistani army is continuously attacking the western borders; it has used drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter jets to attack India's military sites... India neutralised many dangers, but… pic.twitter.com/khpGpg3u9v