एंटी-एजिंग ड्रग्स नहीं... Shefali Jariwala ले रही थीं कुछ और? पति पराग त्यागी ने बताई मौत की असल वजह

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Sep, 2025 06:00 PM
एंटी-एजिंग ड्रग्स नहीं... Shefali Jariwala ले रही थीं कुछ और? पति पराग त्यागी ने बताई मौत की असल वजह

नारी डेस्क: बॉलीवुड और टीवी की जानी-मानी चेहरे शेफाली जरीवाला की 27 जून को कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत ने फैंस और मीडिया में कई अटकलें पैदा कर दी थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि उन्होंने व्रत के दौरान खाली पेट एंटी-एजिंग दवाइयाँ ली थीं, जिसे मौत का कारण बताया जा रहा था। अब शेफाली के पति पराग त्यागी ने इंस्टाग्राम/यूट्यूब इंटरेक्शन में इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी पक्षवाट रखी है  और कई मैदानी बातों की सच्चाई सामने आई है।

क्या कहा पराग त्यागी ने 

पराग का कहना है कि जिन दावों से मीडिया पर चर्चा हुईयानी कि शेफाली ने उस दिन एंटी-एजिंग मेडिसिन खाली पेट ली थीं वह “आधा-अधूरा सच” है। पराग ने बताया कि शेफाली नियमित रूप से मल्टीविटामिन, विटामिन-सी, कोलेजन और ग्लूटाथियोन जैसे सप्लीमेंट्स महीने में लगभग एक बार IV ड्रिप के जरिए लेती थीं। वह इन्हें एंटी-ऑक्सिडेंट मानती थीं, और ये उनकी सुनियोजित हेल्थ-रूटीन का हिस्सा थे  पर इसे ‘एंटी-एजिंग दवाइयाँ लेकर व्रत में खाली पेट लेने’ जैसा पैरावर्टित नहीं किया जाना चाहिए। पराग ने यह भी कहा कि शेफाली उस दिन पूरी तरह भूखी नहीं थीं  उन्होंने व्रत रखा था लेकिन पूजा के बाद उन्होंने खाना भी खाया था। इसलिए “व्रत-खाली पेट” वाली ख़बरें गलत तसवीर बना रही थीं।

पराग के शब्दों में: “लोग किन एंटी-एजिंग दवाइयों की बात कर रहे हैं? वह मल्टीविटामिन्स लेना पसंद नहीं करती थीं… वह महीने में एक बार IV की तरह ले लेती थीं। मुझे नहीं पता ये व्रत वाली चीज़ कहां से आई।”

पोस्ट-मॉर्टम में  क्या पता लगा?

आधिकारिक तौर पर शेफाली की पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। इसलिए बाहरी रिपोर्ट्स और अटकलों में फर्क है। पराग के बयान ने कम से कम यह स्पष्ट कर दिया कि सोशल मीडिया पर जितना चलकर चलाया गया, वह सब उसी रूप में सटीक नहीं था। कार्डियक अरेस्ट को लेकर मेडिकल कारण कई तरह के हो सकते हैं  और सटीक वजह तभी सामने आती है जब मेडिकल रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक सार्वजनिक हों।

पराग का संदेश और परिवार की अपील

पराग ने मीडिया और लोगों से निवेदन किया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सच्चाई जानी जाए और अफवाहों पर भरोसा न किया जाए। उन्होंने शेफाली के जीवनशैली-रूटीन और उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का जिक्र करते हुए बताया कि शेफाली खुद अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर खासे सजग थीं।  

