GST Reform : त्यौहारों में खूब खाओ दूध, पनीर ओर मक्खन,  नवरात्र के पहले दिन ये सब सामान हो रहे सस्ते

नारी डेस्क: जीएसटी परिषद द्वारा भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दिए जाने के बाद, 22 सितंबर से कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। आमलोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई चीजों को पूरी तरह से टैक्‍स फ्री कर दिया गया है. यानी की नवरात्रि से पहले लोगों को सरकार ने बड़े तोहफा दे दिया है। बुधवार को अपनाए गए नए कर ढांचे में अब दो प्रमुख स्लैब हैं: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत, और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत।



जूते-चप्पल से लेकर कपड़ा होगा सस्ता

आम आदमी के लिए, इस बदलाव का मतलब है हाथ में ज़्यादा पैसा, जिसके बारे में सरकार को उम्मीद है कि यह अर्थव्यवस्था में आएगा और उसे काफ़ी बढ़ावा देगा। किराने के सामान और उर्वरकों से लेकर जूते-चप्पल, कपड़ा और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा तक, वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला और अधिक सस्ती होने वाली है। जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर लगता था, वे अब बड़े पैमाने पर अन्य दो स्लैब में स्थानांतरित हो जाएंगी, जिससे कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।



खाद्य एवं दैनिक आवश्यक वस्तुएं

दूध उत्पाद: अति-उच्च तापमान (UHT) वाला दूध अब कर-मुक्त होगा (5 प्रतिशत से कम), जबकि गाढ़ा दूध, मक्खन, घी, पनीर और चीज़ पर कर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत या कुछ मामलों में शून्य हो गया है।

मुख्य खाद्य पदार्थ: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, यहां तक कि चॉकलेट और कोको उत्पादों पर भी कर 12-18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा।

सूखे मेवे और मेवे: बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर, जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा।

चीनी और मिठाइयां: रिफाइंड चीनी, चीनी सिरप और टॉफ़ी व कैंडी जैसी मिठाइयाँ 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं।

अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थ: वनस्पति तेल, पशु वसा, खाद्य स्प्रेड, सॉसेज, मांस से बने व्यंजन, मछली उत्पाद और माल्ट एक्सट्रेक्ट-आधारित पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को 5 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है।



नमकीन, भुजिया भी होंगी सस्ती

नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (भुने हुए चने को छोड़कर), पहले से पैक और लेबल लगे, 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिए गए हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल और वातित जल सहित जल, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं है, और न ही स्वादयुक्त हैं, 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिए गए हैं।



स्वास्थ्य सेवा

जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर 12 प्रतिशत/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, जिनमें फैमिली फ्लोटर भी शामिल है, जिन पर 12 प्रतिशत कर लगता था, अब कर मुक्त रहेंगी। नियमित उपयोग की चिकित्सा वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा - जिसमें थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर शामिल हैं - 5 प्रतिशत कर दायरे में आएंगे।



उपभोक्ता वस्तुएं

प्रवेश स्तर और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जैसे चुनिंदा विद्युत उपकरण, 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएंगे। जूते और वस्त्रों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है, जिससे बड़े पैमाने पर बिकने वाले उत्पादों की लागत कम हो गई है। हालांकि, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर अभी भी उच्च बनी हुई है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा उच्च जीएसटी दरें और क्षतिपूर्ति उपकर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि बकाया उपकर-संबंधी ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता।

