नेपाली स्टाइल Spicy Gilo चटपटे रेसिपी

नेपाली स्टाइल Spicy Gilo चटपटे रेसिपी

नारी डेस्क : नेपाल का मशहूर स्ट्रीट फूड गिलो चटपते हर उम्र के लोगों का पसंदीदा नाश्ता है। इसे "Nepali Style Bhel" भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुरमुरे, वाई वाई नूडल्स, मसाले और ताजे सब्जियों के अनोखे मिश्रण से तैयार होता है। इसका सबसे खास स्वाद इसमें डाले गए खट्टे आम का मसालेदार पेस्ट देता है, जो इसे और भी जायकेदार बना देता है। यह व्यंजन कुरकुरे, चटपटे, मसालेदार और खट्टे-मीठे स्वाद का ऐसा मेल है जिसे खाने वाला बार-बार चखना चाहेगा। 

Servings - 6

सामग्री 

तेल – 2 बड़े चम्मच

लहसुन की कलियाँ – 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च – 1 ½ बड़ा चम्मच

प्याज – 50 ग्राम

टमाटर – 100 ग्राम

कच्चा आम – 70 ग्राम

नमक – 60 ग्राम

फ्रायम्स – 5 ग्राम

कच्ची मूंगफली – 40 ग्राम

पाप्रिका – 1 छोटा चम्मच

नमक – ½ छोटा चम्मच

मुरमुरा – 50 ग्राम

भुना चना – 50 ग्राम

भुना हरा मटर – 50 ग्राम

स्पाइसी नमकीन – 50 ग्राम

कुरकुरे – 30 ग्राम

क्रश किया हुआ वाई वाई – 80 ग्राम

वाई वाई सीज़निंग – 1 छोटा चम्मच

प्याज – 50 ग्राम

टमाटर – 70 ग्राम

खीरा – 70 ग्राम

उबला आलू – 110 ग्राम

पर्पल कैबेज – 50 ग्राम

हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच

काला नमक – 1 छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि 

1. एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। उसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 ½ बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 50 ग्राम प्याज, 100 ग्राम टमाटर और 70 ग्राम कच्चा आम डालें। अच्छी तरह चलाकर 5–8 मिनट ढककर पकाएं।

2. ढक्कन खोलें, चलाएं और आंच से उतार लें। 5 मिनट ठंडा होने दें।

3. क सूखी कढ़ाई में 60 ग्राम नमक गरम करें। उसमें 5 ग्राम फ्रायम्स डालकर भून लें। नमक से निकालकर क्रश कर लें।

4. अब उसी गरम नमक में 40 ग्राम मूंगफली डालकर भून लें। निकालकर उसका छिलका हटा दें।

5. ठंडी हुई आम की मिक्सचर को मिक्सी में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें।

6. इस पेस्ट को एक बड़े बाउल में डालें। उसमें 1 छोटा चम्मच पाप्रिका और ½ छोटा चम्मच नमक मिलाएं।

7. अब इसमें डालें : 50 ग्राम मुरमुरा, 50 ग्राम भुना चना, भुनी मूंगफली, 50 ग्राम भुना मटर, क्रश किए हुए फ्रायम्स, 50 ग्राम स्पाइसी नमकीन, 30 ग्राम कुरकुरे, 80 ग्राम क्रश वाई वाई, 1 छोटा चम्मच वाई वाई सीज़निंग, 50 ग्राम प्याज, 70 ग्राम टमाटर, 70 ग्राम खीरा, 110 ग्राम उबले आलू, 50 ग्राम पर्पल कैबेज, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया। सबको अच्छी तरह मिला लें।

8. फिर तुरंत परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

