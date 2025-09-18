19 SEPFRIDAY2025 2:45:57 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Sep, 2025 05:13 PM
Mouth Ulcer Remedies: मुंह में छालों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 असरदार घरेलू नुस्खे

नारी डेस्क: मुंह में छाले होना एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या है। इन्हें अंग्रेजी में Mouth Ulcers कहा जाता है। ये छोटे-छोटे घाव अक्सर होंठ, जीभ, गाल या फिर मुंह की अंदरूनी सतह पर दिखाई देते हैं। छालों की वजह से खाना निगलना, पानी पीना, यहां तक कि सामान्य बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे शरीर में विटामिन B12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी, ज्यादा मसालेदार खाना, एलर्जी या फिर इम्यूनिटी का कमजोर होना। अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जो इन छालों में तुरंत राहत पहुंचाते हैं और इन्हें जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं।

नारियल तेल का इस्तेमाल

नारियल तेल मुंह के छालों में बेहद कारगर माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण छालों को फैलने से रोकते हैं और सूजन कम करने का काम करते हैं। अगर आप छालों से परेशान हैं तो नारियल तेल की कुछ बूंदें अपनी उंगली पर लें और हल्के हाथ से सीधे छाले पर लगाएं। आप चाहें तो इसे कुछ देर मुंह में घुमाकर भी रख सकते हैं। इससे छाले पर एक परत बन जाती है, जो जलन और दर्द से तुरंत राहत देती है। साथ ही, यह घाव को तेजी से भरने में भी मदद करता है।

हल्दी और गुड़ का लेप

हल्दी और गुड़ दोनों ही मुंह के छालों में असरदार माने जाते हैं। हल्दी अपने प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए मशहूर है, जो घाव को जल्दी भरने में मदद करती है। वहीं गुड़ में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द कम करने में सहायक होते हैं। इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और सीधे छाले पर लगाएं। कुछ ही दिनों तक इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से छाले तेजी से सूख जाते हैं और दर्द भी कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

 एलोवेरा जेल

एलोवेरा अपने ठंडक देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आपको छाले बार-बार होते हैं, तो एलोवेरा आपके लिए सबसे असरदार नुस्खा हो सकता है। ताजा एलोवेरा पत्ती से जेल निकालकर सीधे छालों पर लगाएं। कुछ ही मिनटों में यह जलन को शांत कर देता है और सूजन कम करने में मदद करता है। बाजार में मिलने वाले एलोवेरा जेल भी उपयोगी होते हैं, लेकिन ताजा जेल सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। एलोवेरा न केवल छालों को जल्दी ठीक करता है, बल्कि मुंह के अंदर की नमी को भी बनाए रखता है।

 सेंधा नमक से गरारे

नमक में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह के छालों से लड़ने में मदद करते हैं। गुनगुने पानी में एक चम्मच सेंधा नमक डालकर दिन में दो से तीन बार गरारे करें। यह तरीका छालों के आस-पास की सफाई करता है और वहां मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है। गरारे करने से छालों की जलन काफी हद तक कम हो जाती है और दर्द में भी राहत मिलती है। यह नुस्खा बेहद आसान है और लगभग हर घर में इसकी सामग्री मौजूद रहती है, इसलिए इसे तुरंत आजमाया जा सकता है।

शहद का उपयोग

शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग गुण छालों के लिए बेहद असरदार माने जाते हैं। छालों पर सीधे शहद लगाने से वहां पर एक परत बन जाती है, जो घाव को जल्दी भरने में मदद करती है और दर्द को भी कम करती है। आप चाहें तो शहद और दालचीनी पाउडर मिलाकर भी खा सकते हैं। यह मिश्रण न केवल दर्द से राहत देगा, बल्कि मुंह के टिश्यू को पोषण भी पहुंचाएगा जिससे रिकवरी तेजी से होगी। यह उपाय बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित है और लंबे समय तक आराम दिला सकता है।

अगर आपको बार-बार मुंह के छाले होते हैं, तो अपनी डाइट पर खास ध्यान दें। हरी सब्जियां, दालें, और विटामिन B12 व आयरन से भरपूर चीजें नियमित रूप से खाएं। ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तनाव को भी कम करने की कोशिश करें, क्योंकि यह भी छालों का एक बड़ा कारण हो सकता है।  

