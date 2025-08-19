19 AUGTUESDAY2025 11:57:13 AM
राजस्थान की बेटी के सिर सजा Miss Universe India  2025 का ताज, अब थाईलैंड में चमकाएंगी भारत का नाम

  • Updated: 19 Aug, 2025 09:31 AM
राजस्थान की बेटी के सिर सजा Miss Universe India  2025 का ताज, अब थाईलैंड में चमकाएंगी भारत का नाम

नारी डेस्क: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान के गंगानगर प्रतिभागी मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma) के सिर सज गया है।  यह खिताब जीतने के बाद मनिका लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वह इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अपनी इस उपलब्धि से वह बेहद खुश हैं। 


सिर पर ताज सजने के बाद मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा ने कहा- "संघर्ष के बजाय, हमारे पास तैयारी का एक सफ़र है। मेरा सफ़र मेरे शहर गंगानगर से शुरू हुआ। मैं दिल्ली आई और इस सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारी की। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस जगाने की जरूरत है। इसमें सभी की बड़ी भूमिका रही... मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया जो मैं आज हूं... सौंदर्य प्रतियोगिता सिर्फ़ एक क्षेत्र नहीं है"।
मेनका ने आगे कहा-  " यह अपनी ही एक दुनिया है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है... यह सिर्फ़ एक साल का शासन नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए है..."।  इससे पहले वह मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं।

 इसके बाद वह दिल्‍ली में मॉडलिंग की फील्‍ड में उतर गई थीं। अब वह 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्‍टेस्‍ट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी. मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी। 

वहीं अभिनेत्री और जूरी सदस्य उर्वशी रौतेला ने  मेनका की तारीफ में कहा- "प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन विजेता हमारे साथ है। यह मेरी दसवीं सालगिरह भी है। हमें बहुत खुशी है कि वह विजेता बनीं... वह मिस यूनिवर्स में हमें ज़रूर गौरवान्वित करेंगी..."। बता दें कि   मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता राजस्थान के जयपुर में हुई थी। 

