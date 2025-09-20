20 SEPSATURDAY2025 2:59:05 PM
Nari

सूर्य ग्रहण के साए में शुरू होगी नवरात्रि, माता रानी की चौकी सजाने से पहले जरूर करें ये काम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Sep, 2025 02:01 PM
सूर्य ग्रहण के साए में शुरू होगी नवरात्रि, माता रानी की चौकी सजाने से पहले जरूर करें ये काम

नारी डेस्क: 2025 का शारदीय नवरात्रि एक खास खगोलीय संयोग के साथ आने वाला है। इस बार नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले सूर्य ग्रहण  लगेगा। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है, लेकिन जब इसके तुरंत बाद देवी आराधना का पर्व हो, तो यह संकेत बदल भी सकता है। अंधकार (ग्रहण) के बाद प्रकाश (नवरात्रि) आता है – यही इस संयोग का असली संदेश है।

PunjabKesari
सूर्य ग्रहण का समय

मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व इस साल 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है।  साल के आखिरी ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से होगी और समाप्ति 22 सितंबर 2025 की सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर होगी। . यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।   नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रात: 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 मिनट तक है। कलश स्थापन के दिन हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा।


 सूर्य ग्रहण और नवरात्रि का संयोग

ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही शुद्धिकरण और पूजा-पाठ करना अनिवार्य बताया गया है। इस बार ग्रहण के बाद नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसे कई विद्वान “शक्ति के जागरण का संकेत” मान रहे हैं।  ग्रहण अंधकार का प्रतीक है और नवरात्रि देवी शक्ति का उत्सव। अंधकार के बाद जब ज्योति का पर्व आता है, तो यह ऊर्जा और विजय का प्रतीक बन जाता है।

PunjabKesari
माता रानी की चौकी लगाने से पहले ज़रूर करें ये काम

ग्रहण समाप्ति पर स्नान:  ग्रहण खत्म होते ही घर के सभी सदस्य स्नान करें।
घर की शुद्धिं:  गंगाजल का छिड़काव करें या हवन-धूप से वातावरण को पवित्र बनाएं।
देवी स्थान की सफाई: जहां चौकी रखनी है, वहां पूरी तरह सफाई और पवित्रता बनाए रखें।
अक्षत, कलश और नारियल तैयार करें:  चौकी लगाने से पहले पूजा सामग्री को शुद्ध कर लें।
संकल्प और मंत्र जाप: चौकी लगाने से पहले माता को संकल्पित करें और दीपक प्रज्वलित कर मंत्रोच्चार करें।


 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it