रात को ब्रा पहनकर सो जाने वाली महिलाओं के लिए है ये खबर !

नारी डेस्क: ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, जो कई कारणों से हो सकता है। सोशल मीडिया पर अक्सर यह कहा जाता है कि रात में ब्रा पहनकर सोने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथ? चलिए इस आर्टिकल में इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

ब्रा पहनना क्यों जरूरी?

ब्रा महिलाओं के लिए जरूरी अंडरगार्मेंट है। यह न केवल ब्रेस्ट को सहारा और शेप देती है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करती है। महिलाएं आमतौर पर किशोरावस्था में ब्रा पहनना शुरू कर देती हैं जब स्तन विकसित होने शुरू होने लगते हैं हालांकि ब्रेस्ट को शेप में रखने के लिए सही साइज की ब्रा का चुनाव करना जरूरी है लेकिन दिन-रात हर समय ब्रा पहने रखना भी उचित नहीं हैं क्योंकि इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है।

ब्रा पहनकर सोने और ब्रेस्ट कैंसर का दावा

कुछ लोग मानते हैं कि रात में ब्रा पहनने से लिम्फ फ्लो (लसीका प्रवाह) बाधित हो सकता है। लिम्फ सिस्टम शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने में मदद करता है। दावा यह है कि अंडरवायर ब्रा लिम्फ प्रवाह को रोकती है जिससे विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं और वह ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है।

स्टडीज क्या कहती हैं?

कैंसर काउंसिल और कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, ब्रा पहनने और ब्रेस्ट कैंसर के बीच कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित संबंध नहीं है। यह बात पूरी तरह से एक मिथक है कि ब्रा पहनने से स्तन कैंसर होता है। आप आराम और पसंद के अनुसार ब्रा पहनकर सो सकते हैं, यह आपके कैंसर के खतरे को बढ़ाता नहीं।

रात में ब्रा पहनने के कुछ नुकसान

हालांकि ब्रा पहनना ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं, लेकिन रात में ब्रा पहनने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जैस टाइट ब्रा से त्वचा में जलन और संक्रमण हो सकता है। अंडरवायर ब्रा रक्त संचार को थोड़ा प्रभावित कर सकती है इसलिए आरामदायक ब्रा पहनना बेहतर होता है।

ब्रेस्ट कैंसर क्या है?

ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के ऊतकों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। यह महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। हर साल लाखों महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं और कई की जान जाती है। पुरुषों में भी यह हो सकता है, लेकिन यह बहुत कम होता है।

ब्रेस्ट कैंसर की मुख्य वजहें

बढ़ती उम्र

मोटापा

ज्यादा शराब पीना

तंबाकू का सेवन

हार्मोन थेरेपी

परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास

अन्य स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़े कारण

रात में ब्रा पहनना ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं है। अपनी सुविधा और आराम के अनुसार आप ब्रा पहन सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी इलाज या दवा का विकल्प नहीं है। किसी भी समस्या में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।