Kirti Sanon को नहीं पड़ती मेकअप की जरुरत, ये नेचुरल फेसपैक है एक्ट्रेस का ब्यूटी सीक्रेट

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इंडस्ट्री में न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं बल्कि लोग उनकी हाइट और उनकी ब्यूटी के लिए भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। एक्टिंग स्किल्स के साथ-साथ कृति अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के भी खास तरीके जानती हैं। लोग उनकी गॉर्जियस स्किन की काफी तारीफ करते हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस की त्वचा एकदम फ्लॉलेस है, बिना मेकअप के भी परफेक्ट नजर आती है। कृति अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से ही रखना पसंद करती है। आइए आपको बताते हैं कि कृति के ब्यूटी सीक्रेट्स जिसे आप भी कर सकती हैं फॉलो...

सनस्क्रीन लोशन जरुरी

कृति के बैग में हमेशा एक अच्छा सनस्क्रीन होता है। वो कहती है, 'मैं घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरुर लगाती हूं। ये टैनिंग से बचाता है। जरुरी नहीं कि इसे तेज धूप निकलने पर ही लगा जाए, बाहर मौतम जैसा भी हो, हर रोज सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरुर करें। साथ ही लोशन अच्छी कंपनी का होना चाहिए।'

रात को करती हैं मेकअप रिमूव

एक्ट्रेस का मानना है कि रात को सोने से पहले मेकअप को अच्छे से रिमूव करना चाहिए। यह स्किन के लिए बहुत जरुरी है। कई बार लोग आलस से चलते मेकअप रिमूव नहीं करते, इससे त्वचा में इंफेकअशन हो जाता है, साथ ही चेहरे पर दाग-धब्बे भी नजर आते है। वो कहती हैं,' मैं माइल्ड क्लींजर की मदद से चेहरे का मेकअप रिमूव करती हूं और इसके बाद चेहरे को फेस वॉश से अच्छे से साफ कर लेती हूं'।

मॉइश्चराइजर न भूलें

कृति बताती है, 'मैं चेहरे को फेसवॉश से धोने के बाद मॉइश्चराइज जरुर करती हूं'। स्किन पर एक अच्छी कंपनी का मॉइश्चराइजर जरूर अप्लई करें।इससे सुबह जब आप सोकर उठेंगी तो आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश और मुलायम नजर आएगा।

नेचुरल फेसपैक का करें इस्तेमाल

कृति अपने चेहरे को फ्रेश बनाए रखने के लिए नेचुरल फेस पैक का इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं ,' मैं अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल, बेसन, हल्दी, नींबू और शहद का इस्तेमाल करती हूं। इससे चेहरे पर निखार आता है'।