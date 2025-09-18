19 SEPFRIDAY2025 2:45:36 PM
Nari

खाली पेट पिएं इस खास मसाले का पानी, कम होगा कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगी इम्यूनिटी!

नारी डेस्क : दालचीनी हमारे रसोई का एक खास मसाला है, जो स्वाद और खुशबू के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी बहुत प्रभावशाली हैं। आयुर्वेद में दालचीनी का पानी कई बीमारियों में लाभकारी माना गया है। इसे सुबह खाली पेट पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही मात्रा में और सही तरीके से लेना जरूरी है। जानें दालचीनी का पानी पीने के फायदे।

ब्लड शुगर नियंत्रित करता है

दालचीनी का पानी ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए यह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह उनके शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रण में बनाए रखता है।

पाचन शक्ति सुधारता है

दालचीनी का पानी कब्ज, गैस और अन्य पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर खाने को आसानी से पचाने में सहायता करता है।

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है

दालचीनी का पानी नियमित रूप से पीने से हृदय रोगियों को फायदा होता है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाकर दिल को स्वस्थ रखता है।

वजन घटाने में मददगार

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में दालचीनी मिलाकर पीने से मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की चयापचय प्रक्रिया तेज होती है। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

इम्यूनिटी बढ़ाता है

दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करते हैं। इससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है।

मौसमी बीमारियों से बचाव

दालचीनी का पानी सर्दी, जुकाम और गले की खराश जैसी मौसमी बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाव करता है।

दालचीनी के पानी के नुकसान

दालचीनी के कई फायदे हैं, लेकिन इसे अधिक मात्रा में या गलत तरीके से पीना नुकसानदेह हो सकता है। इसमें एक तत्व होता है जिसे क्यूमरिन कहते हैं, जो ज्यादा सेवन पर लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि दालचीनी का पानी बहुत गाढ़ा बनाया जाए, तो इससे पेट में जलन या अल्सर की समस्या भी हो सकती है। कुछ लोगों को दालचीनी से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण उनकी त्वचा में खुजली या जलन हो जाती है।

किन लोगों को सावधानी से लेना चाहिए?

गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गर्भ पर नकारात्मक असर डाल सकता है। लो ब्लड शुगर वाले लोगों को भी इसे सावधानी से ही लेना चाहिए, नहीं तो चक्कर आना या कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही, जिन लोगों को दालचीनी से एलर्जी होती है, उन्हें इसका सेवन पूरी तरह से avoided करना चाहिए।

दालचीनी का पानी कैसे बनाएं?

एक गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें आधा से एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर या एक छोटी दालचीनी की डंडी डालें। इसे 5-10 मिनट तक ढक कर रख दें ताकि दालचीनी का असर पानी में अच्छे से आ जाए। फिर इसे छानकर सुबह खाली पेट पी लें।

दालचीनी का पानी स्वस्थ शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है, खासकर ब्लड शुगर नियंत्रित करने, वजन कम करने और पाचन सुधारने में। लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए और कुछ खास हालात में डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इस तरह आप दालचीनी के पानी का सही उपयोग करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

