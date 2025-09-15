16 SEPTUESDAY2025 7:52:24 PM
  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Sep, 2025 03:38 PM
पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं कैटरीना और विक्की, अगले महीने गूंज सकती है किलकारी : Report

नारी डेस्क:  कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। दोनों ने 2021 में शादी की, तब से फैन गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो सालों से कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें चलती रही हैं, लेकिन इस बार बेतुके अनुमान से नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों से  बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि कपल अगले महीने 2 से तीन होने जा रहा है।  

हाल ही में, एनडीटीवी ने खुलासा किया कि सूत्रों ने पुष्टि की है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि कैटरीना कैफ की डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही है, अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास। यह भी कहा जा रहा है कि  कैटरीना कैफ बच्चे के आने के बाद एक लंबा मातृत्व अवकाश लेने की योजना बना रही हैं और अपने बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी खुद उठाना चाहती हैं।

कैटरीना की प्रेग्नेंसी की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन वह और उनके पति इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। हाल के दिनों में दोनों सार्वजनिक रूप से भी सुर्खियों से दूर रहे हैं, जिससे इस चर्चा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि यह हालिया जानकारी एनडीटीवी के एक अंदरूनी सूत्र के दावों पर आधारित है, और कैटरीना और विक्की ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के प्रशंसक उनकी गर्भावस्था की लगातार अफवाहों से निराश होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि यह खबर सच निकलती है या झूठी

